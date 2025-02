Os melhores torneios antigos de todos os tempos

All England Open é o mais antigo torneio de Bádminton.

O badminton foi introduzido pela primeira vez em Pune durante o período britânico-indiano. Na década de 1860, o jogo moderno de badminton começou na Inglaterra. As regras oficiais de Bádminton foram escritas em 1887 e, em 1899, o primeiro torneio de Bádminton que foi organizado é tudo aberto da Inglaterra.

É o torneio de maior prestígio na fraternidade do Bádminton. Em 1934, a Federação Internacional de Bádminton foi formada, que agora é conhecida como Federação Mundial de Badminton. Badminton se tornou um esporte olímpico em 1992 e jogou nos Jogos Olímpicos desde então.

Vamos dar uma olhada nos cinco melhores torneios antigos de Bádminton de todos os tempos:

Leia também: O melhor de Bádminton com o maior dinheiro dos prêmios FT

Aberto da Malásia

Malasia Open é um dos quatro torneios do BWF World Tour 1000. e durante a pandemia covid-19 (2020-2021). Em 2007, tornou -se a super série da Malásia quando o conceito de super série entrou em jogo. Desde 2018, o Open da Malásia foi incluído nos eventos da BWF como um dos cinco BWF World Tour Super 750. Ele foi atualizado para um torneio Super 1000 desde 2023.

Nenhum indiano ainda venceu o torneio. Os anfitriões dos malaios conquistaram um total de 117 títulos. Lee Chong Wei foi o último da Malásia a vencer o torneio em casa em 2018. Depois disso, nenhum malaio venceu o torneio.

Leia também: Os melhores jogadores indianos de Bádminton com a maioria dos títulos do BWF 1000

Abrir a Dinamarca

O Dinamarca Open, anteriormente conhecido como Dinamarquês Open, é um torneio anual de badminton realizado na Dinamarca e organizado pela Badminton Dinamarca. Foi inaugurado em 1936 e foi jogado anualmente desde então.

O torneio foi interrompido duas vezes: durante a Segunda Guerra Mundial (1940-1945) e foi em pausa de 1956-1965. Desde 1966, o torneio vem acontecendo regularmente. Ele fazia parte da série BWF 2011-2017. Este torneio está qualificado como um torneio Super 750 na BWF World Tour desde 2018.

Apenas três índios conquistaram o título da Dinamarca aberta até o momento, Prakash Padukone em 1980, Saina Nehwal em 2012 e Srikanth Kidambi em 2017. O país anfitrião ganhou 139 títulos até agora. Anders Antonsen ganhou o último título na edição de 2024.

Cingapura aberta

Um dos seis torneios do BWF World Tour Super 750 no Circuito Aberto de Cingapura. Foi realizado anualmente desde 1929 e em 1956 se tornou um campeonato nacional. No ano seguinte, o torneio se tornou um torneio de convite aberto realizado anualmente até 1973. Em 1990, o torneio entrou na areia internacional de Bádminton e o circuito do Grande Prêmio da Federação foi chamado.

De 2018 a 2022, foi designado como um dos sete torneios Super 500 no BWF World Tour e 2023 foi atualizado para o torneio BWF Super 750.

Apenas três índios venceram o Open de Cingapura; Saina Nehwal em 2010, em 2017, B. Sai Praneeth e PV Sindhu em 2022. O país anfitrião ganhou 122 títulos até agora. A fêmea dupla de Shinta Mulia Sari e Yao Lei foram os últimos a elevar o título da nação anfitriã em 2010. Desde então, nenhum dos jogadores de Cingapura conquistou o título.

Leia também: Os cinco melhores ritmos mais rápidos da história da feminina Bádminton

França aberta

O França Open, o segundo torneio mais antigo do mundo, tem muito prestígio na história do badminton. É um dos cinco torneios do Super 750 BWF World Tour. O torneio era realizado anualmente desde 1909. O torneio parou de 1915 a 1934.

Anteriormente, não era considerado o melhor torneio de Bádminton, mas desde o início da Super Series, está nos 10 melhores torneios do mundo. Desde 2018, o France Open recebeu uma categoria de torneio Super 750.

A Índia ganhou 9,5 títulos até agora no France Open. AC Bahree conquistou o primeiro título para a Índia com seu parceiro da Malásia em 1956 nas duplas masculinas. Vimal Kumar (1983, 1984), Partho Ganguli/Vikram Singh (1983), Aparna Popat (1998), Siddharth Jain (2000), Abhinn Shyam Gupta (2001), Srikanth Kidambi (2017). Satwik/Chireg (2022, 2024) são os outros vencedores. A nação anfitriã ganhou 42 títulos até agora. O último título para eles retornou em 2005.

Leia também: Os cinco melhores jogadores de Bádminton com a maioria dos títulos da BWF World Tour

Todos abertos à Inglaterra

O All England Open, a competição mais antiga de badminton do mundo, é um torneio BWF Super 1000 na programação da BWF World Tour. O torneio foi inaugurado em 1899 e, inicialmente, era um torneio duplo. Em 1900, a competição de solteiros também foi introduzida.

Também foi considerado o campeonato mundial não oficial até 1977. Desde o início, o All England Open só foi suspenso duas vezes, nas duas vezes como resultado das Guerras Mundiais I e II. Ele recebeu o Estado da Super série em 2007, o Premier State of Super Series foi atualizado em 2011 e depois alterou para um torneio Super 1000 em 2018.

Até o momento, apenas dois índios venceram este torneio, Prakash Padukone em 1980 e Pullela Gopichand em 2001. O país anfitrião ganhou um grande título de 194 até agora. O último título da nação anfitriã foi conquistado por Nathan Robertson e Gail Emms em 2005 nas duplas mistas. George Alan Thomas ganhou um recorde de 21 títulos (4 em MS, 9 em MD, 8 em XD)

Também existem outros torneios antigos, mas não são tão famosos e têm um status mais baixo hoje. Estes são os escoceses abertos, o galês aberto e o irlandês Open.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama