Os oito melhores jogadores com mais gols e assistências em 2024

Três jogadores da Premier League têm seus nomes na lista.

Agora que 2024 terminou, é altura de fazer um balanço dos altos e baixos do ano, incluindo golos e assistências nas cinco principais ligas europeias, ao mesmo tempo que olhamos para o futuro e estabelecemos novos objectivos para o próximo ano. Torcedores e comentaristas ainda querem participar deste ritual, mesmo que a temporada de futebol não corresponda ao ano civil.

A lista oferece uma visão intrigante dos melhores jogadores de 2024, embora nenhum jogador chegue perto de superar o surpreendente recorde de Lionel Messi de 91 gols em um ano civil, alcançado em 2012. Damos uma olhada em oito jogadores que terminaram 2024 com o mais gols e assistências no geral em todas as competições.

8. Erling Haaland: 40

Erling Haaland poderia estar entre os cinco primeiros desta lista, mas o atacante está em último. Isso indica o quão drasticamente sua forma despencou. O atacante atingiu 40 metas de participação em 2024.

À medida que o desempenho de sua equipe diminuiu, o mesmo aconteceu com o de Erling Haaland. Até o momento, o Manchester City venceu apenas um dos últimos treze jogos. A péssima campanha de Haaland na frente do gol foi agravada por essa corrida e pela falta de criatividade do City. Além disso, o desperdício de Haaland na frente do gol também não ajudou.

7: Cole Palmer: 44

Desde que deixou o Manchester City, Cole Palmer tem sido uma sensação no Chelsea. Palmer tem um envolvimento direto maior nos gols do Chelsea nesta temporada do que qualquer outro jogador. Ele terminou 2024 com 44 gols (28 gols, 16 assistências) em todas as competições.

O ex-jogador do Manchester City também liderou as estatísticas dos Blues nesta temporada, continua marcando gols e espera manter a forma na frente do gol em 2025.

6:Robert Lewandowski: 46

O atacante polaco do FC Barcelona, ​​Robert Lewandowski, tem-se destacado esta temporada, mantendo a liderança como melhor marcador da LaLiga.

Com 46 gols marcados em todas as competições em 2024, Lewandowski é atualmente o segundo maior artilheiro das cinco principais ligas da Europa (temporada 2024-25), bem à frente de Erling Haaland. Lewandowski juntou-se a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo como os únicos outros jogadores a atingir os 100 golos na UEFA Champions League em 2024.

5. Vinícius Júnior: 46

Vinicius sempre esteve no centro do sucesso do Real Madrid, cujo brilhante jogo pelas alas impulsionou o Los Blancos à vitória em todas as frentes. Surpreendentemente, eles perderam apenas um jogo do clube para o jogador de 24 anos durante todo o ano.

Em 2023-2024, Vinicius e Real Madrid venceram a Liga dos Campeões da UEFA, a LaLiga e a Supercopa da Espanha. O brasileiro estava em alta naquela temporada com suas habilidades de gol e assistência, e o time venceu todos os jogos em todas as competições que disputou. Em 2024, o brasileiro participou de 46 gols.

4. Jônatas David: 47

Para o clube, Jonathan David causou uma grande impressão na temporada 2024-2025. Em comparação com as temporadas anteriores, a taxa de gols de David melhorou, com média de um gol a cada 112 minutos. David contribuiu com 47 gols para o Lille OSC.

Seus numerosos gols incluem um gol contra a Juventus, dois gols contra o Atlético Madrid e um pênalti contra o Real Madrid. Os principais clubes europeus, incluindo o FC Barcelona, ​​​​expressaram interesse em David devido às suas excelentes atuações. Quando seu contrato com o Lille expirar no verão, ele deverá poder assinar com qualquer time em janeiro.

3. Kylian Mbappé: 49

Kylian Mbappé pode ter tido um início de carreira péssimo no Real Madrid, mas o atacante ainda domina a lista de artilheiros e assistências em 2024, já que está em terceiro lugar na lista. O ex-jogador do AS Monaco completou a tão sonhada transferência para Madrid no verão de 2024 e agora está se adaptando ao clube, pois parece prestes a se tornar o rosto do Los Blancos.

Mbappé terminou o ano com um bom desempenho goleador e espera continuar sua carreira de goleador este ano e levar o time da capital espanhola ao título da liga e da Liga dos Campeões.

2.Harry Kane: 50

Ele ganhou sua primeira Chuteira de Ouro Europeia depois de marcar 36 gols na Bundesliga em sua campanha de estreia. Nesta temporada, Harry Kane tem estado em excelente forma e tem apresentado excelentes atuações continuamente.

Harry Kane quebrou outro recorde da Bundesliga ao marcar seu oitavo hat-trick desde que ingressou no Bayern de Munique no início da temporada passada. Ele não apenas está em excelente forma pelo clube alemão, mas Kane também é o segundo em termos de gols em 2024.

1. Mohamed Salah: 52

Em 2024, Mohamed Salah atingiu um nível totalmente novo e os seus números iniciais estão ao nível dos de Lionel Messi durante a sua passagem pelo Barça. Ele marcou mais gols (29) e assistências (23) em todas as competições em 2024 do que qualquer outro jogador nas cinco principais ligas da Europa.

Com os olhos postos no título da liga 2024-2025, o envolvimento de 1,7 gols de Salah na Premier League a cada 90 é de longe seu melhor desempenho com a camisa do Liverpool. Na verdade, ele já superou o total da temporada anterior em cerca de metade.

