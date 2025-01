Os oito melhores jogos do Xbox lançados em 2025

Grande ano pela frente para os jogadores

Além do PS5, os fãs estão bastante entusiasmados com o lançamento dos próximos jogos do Xbox em 2025. Embora 2024 não tenha sido tão bom para eles, este ano pode ser diferente.

Existem alguns jogos exclusivos excelentes que os fãs esperam há tanto tempo para jogar. Vamos ver mais detalhes neste artigo.

8. Sul da meia-noite

A Compulsion Games compartilha outro pequeno clipe de gameplay de South of Midnight, desta vez mostrando um pouco de jogabilidade de plataforma. Que jogo lindo! pic.twitter.com/AR4hKLtNLl – Klobrille (@klobrille) 20 de dezembro de 2024

A Compulsion Games realmente avançou e vai entregar algo incrível este ano. Eles são os mesmos desenvolvedores que criaram We Happy Few e Contrast. O jogo coloca você como Hazel, que se torna uma Weaver depois que uma tempestade atinge sua cidade natal, Prospero. Um Weaver, de acordo com a Compulsion Games, é um “reparador mágico de laços e espíritos quebrados”.

“Imbuída dessas novas habilidades, Hazel enfrentará e subjugará criaturas perigosas, desembaraçará as teias do passado compartilhado de sua própria família e, se tiver sorte, encontrará o caminho para um lugar que fará com que você se sinta em casa”, de acordo com a descrição. o jogo. Por enquanto, a data oficial de lançamento ainda não foi anunciada.

7. Confessado

Lançamento declarado em 18 de fevereiro de 2025. Encomende hoje mesmo o Xbox Series X|S, o aplicativo Xbox, https://t.co/bSPJFKWvJde Steam, ou jogue desde o primeiro dia com o Game Pass. Compre a Edição Premium e ganhe até 5 dias de acesso antecipado, 2 pacotes de skins Premium e acesso ao livro de arte digital Avowed e… pic.twitter.com/E4sTBNKERQ – Confessado (@AvowedtheGame) 14 de novembro de 2024

Este é o jogo que mais quero jogar mas não posso porque é exclusivo do Xbox. No entanto, estará disponível no PC através do Steam para jogar. Este RPG FPS de mundo aberto parece absolutamente deslumbrante e, até agora, os fãs têm grandes esperanças nele. A maioria deles espera que isso não seja semelhante ao Dragon Age Veilguard, o que foi uma grande decepção.

Originalmente adiado até 2024, agora está definido para oferecer uma aventura semelhante ao Skyrim, disponível no Xbox Game Pass Ultimate desde o início. Será lançado oficialmente em 18 de fevereiro de 2025.

6. Fábula

Fable (2025) 🚀 ✅ Fantasia/RPG em terceira pessoa ✅ Combate corpo a corpo e de longo alcance ✅ Feitiços mágicos ✅ Cidades movimentadas e maravilhosamente detalhadas ✅ Desenvolvido por Playground ✅ Apoiado por Eidos Montreal ✅ Chegando em 2025 Você vai jogar ou passar? 😎 pic.twitter.com/vh7P9f120d -Rino (@RinoTheBouncer) 30 de dezembro de 2024

Outro dos jogos de Xbox e franquias IP mais esperados que os fãs estão ansiosos para jogar este ano. Por enquanto, a data oficial de lançamento ainda não foi anunciada. Este jogo está em desenvolvimento há quase uma década e agora os fãs têm grandes esperanças nele, assim como esperam GTA 6. Não é apenas o quarto episódio principal da série, mas também serve como uma reinicialização da franquia. Até o momento, os desenvolvedores revelaram o trailer oficial que foi muito bem recebido pelos fãs.

5. Gears of War: Dia E

Mais um retorno da famosa franquia e um dos jogos de Xbox mais esperados deste ano. Gears of War: E-Day será uma prequela ambientada 14 anos antes do jogo original. Esta história se concentrará em Marcus Fenix ​​​​​​e Dom Santiago quando eles eram jovens.

Este é um jogo exclusivo do Xbox que ainda não tem data de lançamento confirmada. Este jogo foi anunciado no showcase do Xbox em 9 de junho de 2024.

4. Grand Theft Auto 6 (GTA 6)

Não há dúvida de que GTA 6 é o jogo mais esperado de 2025. Será um exclusivo de console por enquanto e provavelmente o maior sucesso de 2025. O mundo vai parar quando este jogo for lançado. Cada vitrine desta franquia não será suficiente, pois a Rockstar entregará algo que muitos fãs irão lembrar para o resto de suas vidas.

Os fãs estão apenas esperando que ele continue com seu lançamento no outono de 2025 e não seja adiado além disso. Esperamos muitos anos, mas agora o GTA finalmente chegou.

3. Os mundos externos 2

Expandindo o extravagante universo da ficção científica, esta sequência promete ser maior e mais complexa, oferecendo aos jogadores novas experiências de Arcádia ambientadas no meio de uma guerra de facções. Obsidian Studios fez um ótimo trabalho e a sequência da série parece muito boa e emocionante.

De acordo com o divertido trailer revelado pelo jogo, o jogo demorou “três vezes mais para ser feito” e seria pelo menos “duas vezes maior”. The Outer Worlds 2, assim como o primeiro, será um RPG em primeira pessoa que transporta os jogadores para a nova colônia de Arcádia, onde estourou uma guerra entre facções e você deve navegar.

2. Fronteiras 4

Já se passaram quase seis anos e os fãs podem finalmente adquirir um novo jogo Borderland. O primeiro título foi lendário, enquanto o resto não estava à altura para mim. Mas o quarto título parece incrível até agora, cuja jogabilidade e trailer foram revelados no The Game Awards 2024.

Embora os fãs tenham recebido Wonderlands e New Tales from the Borderlands de Tiny Tina, eles ainda sentiam que algo estava faltando. Borderlands 4 levará os jogadores a um novo cenário, completo com quatro novos Vault Hunters e um elenco de personagens que retornam.

1. DOOM: A Idade Média

Você não pode descartar DOOM: The Dark Ages, pois também é um dos jogos mais esperados deste ano. Por enquanto, a data oficial de lançamento não foi revelada, porém, podemos esperar novas informações nos próximos meses.

Este jogo será uma prequela do jogo DOOM 2016 que contará aos fãs sobre a história de origem da ira de DOOM Slayer. Segundo a desenvolvedora ID Software, no jogo você controla o DOOM Slayer enquanto ele tenta proteger um reino contra os demônios do inferno.

