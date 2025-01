Os participantes do concurso da NBA Slam Dunk estão prontos, com Mac McClung completando o campo de quatro homens

Mac McClung se tornou a quinta pessoa a ganhar concursos consecutivos de Matt depois de vencer o evento em 2024. (Foto de Stacy Revere/Getty Images)

O campo para o concurso da NBA Matse está pronto e, como relatado, Mac McClung se juntará como o quarto e o último participante, de acordo com A Charania de ESPN. McClung tentará vencer o concurso pelo terceiro ano consecutivo, tornando -se o primeiro jogador a alcançar um trigêmeo no evento.

Juntamente com McClung, o resto do campo inclui o novato do San Antonio Spurs, o Castelo de Stephon, o novato do Chicago Bulls, Matas Buzelis e Andre Jackson Jr., um segundo ano do ano com o Milwaukee Bucks.

Mac McClung, da Orlando Magic, se comprometeu com o concurso da NBA Slam no fim de semana do jogo Star em São Francisco, disseram fontes à ESPN. Seu objetivo será alcançar um concurso triplo derrubado com o campo de quatro homens: McClung, Stephon Castle, Matas Buzelis, Andre Jackson Jr. pic.twitter.com/wgoecvwxrr – Shams Charania (@shamscharania) 27 de janeiro de 2025

À medida que as queixas de que o concurso de vôlei se degradaram ao longo dos anos, McClung se tornou um nome de família improvável na competição. McClung, que assinado Um contrato bidirecional com o Orlando Magic em outubro surgiu de quase escuridão há dois anos, quando ele venceu o concurso revertido de 2023.

McClung venceu novamente em 2024, culminando sua carreira com um depósito de Shaquille O’Neal e obtendo 50 perfeitos em todas as áreas.

McClung se tornou a quinta pessoa a ganhar concursos consecutivos de Matt, juntando -se a jogadores como Michael Jordan, Jason Richardson, Nate Robinson e Zach LaVine.

Os outros três competidores do evento deste ano competirão em seu primeiro fim de semana All-Star. Castle e Buzelis são novatos, ambos selecionados na primeira rodada da UConn e da G League, respectivamente. Jackson foi selecionado na segunda rodada do draft de 2023, também da UConn.

Mais uma vez, a competição não terá nenhum dos grandes nomes da liga, que tem sido um problema com o qual a liga lidou há anos. Em 2024, Jaylen Brown se tornou o primeiro All-Star real a participar da competição desde 2017, mas caiu para McClung no meio de uma certa controvérsia no placar. Zion Williamson, conhecido por sua capacidade de fazer companheiros, havia dito em março passado que se juntaria ao concurso de companheiro se fosse escolhido para o jogo Star. (Levando em consideração o total de votos, isso parece improvável).

O concurso de parceiros ocorrerá no sábado, 15 de fevereiro, durante o fim de semana do jogo de três dias de estrelas. O concurso será o terceiro evento da noite, após o desafio das habilidades e o desafio de três pontos. Os participantes desses eventos ainda não foram anunciados.