Os Patriots deveriam demitir Alex Van Pelt? Por que a decisão do OC é complicada apareceu originalmente em NBC Esportes Boston

Sabemos que haverá mudanças na escalação do New England Patriots nos próximos meses.

A franquia não tem escolha depois de uma terrível temporada da NFL de 2024 que resultou em um recorde de 3-13 entrando na final da semana 18 no domingo contra o Buffalo Bills. Os Patriots têm a garantia de terminar com quatro ou menos vitórias em temporadas consecutivas pela primeira vez desde 1967-70.

A agência gratuita, o mercado comercial e o Draft da NFL de 2025 são períodos de vital importância em que os Patriots devem fazer melhorias significativas em seu elenco em posições-chave como left tackle, wide receiver, edge rusher e cornerback, entre outros.

Mas e a comissão técnica? Os Patriots deveriam fazer mudanças substanciais lá também?

🔊 Patriots Talk Podcast: Os Patriots deveriam perceber que a viagem de 24 acabou e sentar Maye no final | Ouça e inscreva-se | Assista no YouTube

Um treinador sob escrutínio é o coordenador ofensivo Alex Van Pelt. Os Patriots têm o terceiro ataque com menor pontuação e estão em 30º lugar entre 32 times no total de jardas por jogo. No entanto, o quarterback novato Drake Maye se desenvolveu muito bem sob o comando de Van Pelt. Maye é a chave para o sucesso da franquia a curto e longo prazo. E vimos muitos quarterbacks terem seu desenvolvimento afetado negativamente por mudanças de treinador no início de suas carreiras.

Faz sentido demitir Van Pelt? Nossos especialistas Tom E. Curran e Phil Perry discutiram este tópico e outros em um novo episódio da NBC Sports Boston. Podcast de conversa sobre patriota.

“Depois da coletiva de imprensa com Hunter Henry na quarta-feira, eu estava no vestiário conversando com um jogador ofensivo, e ele basicamente disse as mesmas coisas que Henry estava dizendo e acrescentou: ‘A última coisa que Drake Maye precisa é aprender um idioma. um ataque completamente novo e um ataque totalmente novo com todo o progresso que ele fez nesta situação'”, disse Curran.

“Ele merece estar no banco”, disse Perry. “Desempenho de terceira descida, desempenho na zona vermelha – você tem um bom zagueiro e não pode vencer jogos com um bom zagueiro. Eu entendo que o pessoal em todos os outros lugares é muito ruim. tem sido muito bom e você ainda não conseguiu descobrir como colocar pontos no tabuleiro.”

Fazer uma troca e não contratar o OC certo para Maye poderia ter consequências desastrosas para os Patriots. E é difícil tomar essa decisão sem saber quais candidatos potenciais podem estar disponíveis. Mudar por mudar nem sempre é uma boa ideia.

“Ele merece ser observado de perto. Ele merece ser demitido? Acho que o que você está falando sobre consistência de treinamento para o quarterback em si deve ser pesado aqui, e acho que você deve analisar suas opções potenciais “, explicou Perry.

“Porque não é apenas uma demissão e uma atualização imediata com o Coordenador a resposta para isso. Eles também não podem saber, o que torna difícil para eles saber quem está disponível ou quem está disposto a aceitar o cargo.”

Se os Patriots decidirem deixar Van Pelt, que tipo de coordenador deverá substituí-lo?

“Se você vai contratar alguém para ser ofensivo aqui, é melhor que ele tenha experiência, mais experiência do que Alex Van Pelt”, disse Curran. “É melhor que eles saibam como desenvolver alguém, como (Brian) Daboll, como (Josh) McDaniels.”

As mudanças de posição no treinador provavelmente farão mais sentido para os Patriots na próxima entressafra do que uma mudança no coordenador ofensivo.

E para ser justo com Van Pelt, ele não está trabalhando com muito talento aqui, principalmente na linha ofensiva. Se os Patriots puderem fazer melhorias significativas em seu elenco na próxima temporada e os resultados ofensivos forem praticamente os mesmos, então seria uma boa ideia encontrar um novo coordenador ofensivo.

Também neste episódio: