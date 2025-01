Os pontos de aterrissagem da Fox de De’aaron: Spurs são os favoritos, mas foguetes, calor entre equipes que também fazem sentido

De’aaron Fox e os reis de Sacramento aparentemente são voltados para um intervalo. Sam um amético Na terça -feira, o agente de Fox, Rich Paul, de Klutch Sports, informou na terça -feira, ele aconselhou os reis que seria prudente transferi -lo agora e de acordo com Shams Charania de ESPNSacramento Ouça ofertas. Uma coisa que tem sido consistente em todos os relatórios é que a Fox tem um destino preferido em mente e, por enquanto, aparecer Como se o San Antonio Spurs fosse essa equipe.

Não há dois pedidos comerciais são idênticos. Às vezes, faz sentido desafiar os desejos de um jogador e trocá -lo, independentemente de suas preferências. Este provavelmente não é um daqueles momentos. A Fox se tornará um agente livre em 2026, e os Spurs, em virtude do contrato de estreante de Victor Wembanyama, podem facilmente manter o espaço máximo de capitalização até então. Há uma possibilidade muito real de que o comércio da Fox agora significa desistir dos ativos para alguém que está determinado a andar em 18 meses.

Claro, já dissemos isso antes. O Los Angeles Lakers nas negociações de Paul George em 2017 pensou em 2017 pensando que ele se juntaria a eles como um agente livre de 2018. Ele acabou sendo alterado para Oklahoma City e depois assinou novamente. Deixe as coisas aleatoriamente e você nunca sabe como elas se desenvolverão. Talvez uma inesperada trocas de equipe para Fox e se apaixona por sua nova casa. Talvez alguém seja raposa e o Spurs troca por um proprietário diferente. Ele NBA É uma liga volúvel. As coisas mudam rapidamente.

Reis sabem bem. Dois anos atrás, eles estavam sentados a caminho de quebrar a mais longa seca dos playoffs da liga. Apenas um mês atrás, eles demitiram o técnico Mike Brown. Eles estão 10-4 desde então. Vale a pena perguntar quanto será esse sucesso nessas negociações. Os Kings estão tão comprometidos em chegar aos playoffs nesta temporada que esperariam até o verão para trocar de raposa, possivelmente por um retorno menor? Eles exigirão que os ativos vencem agora que os Spurs não estão necessariamente equipados para oferecer? Por enquanto, isso não está claro.

Por isso, passamos por alguns possíveis destinos da Fox, começando com os Spurs, mas discutindo mais pertinentemente para as equipes que poderiam entrar na mistura se San Antonio não puder colocar um pacote convincente na frente dos reis.

San Antonio Spurs

A atratividade para a Fox é óbvia. Wembanyama já é o melhor jogador defensivo do NBA. Não gastará muito tempo antes que ele seja o melhor jogador em geral no basquete. Alguém vai ganhar campeonatos tendo a previsão de se juntar a ele. Parece que a Fox está tentando ser esse jogador. O interesse parece ser mútuo.

A questão aqui é que tipo de pacote eu gostaria de Sacramento em um acordo dos Spurs. Fora de Wembanyama, os dois jovens mais valiosos em San Antonio são Devin Vassell e Stephon Castle. A longo prazo, Castle é provavelmente o melhor ativo dos dois. O candidato novato do ano já é um forte defensor e manuseio de bola, e se seu saltador aparecer, ele tem potencial de estrela. Atualmente, ele está jogando em um acordo de novato. Vassell está maior e ganhando taxa de mercado, mas se os reis quiserem vencer agora, está melhor equipado para fazê -lo. Raramente uma equipe para vencer agora quer viver com as dores crescentes de um jovem armador.

Os Spurs desistiriam de um deles? Eles têm alavancagem aqui. Eles podem simplesmente ousar alguém para mudar para a Fox e mantê -lo longe deles em agência livre. Talvez eles possam usar essa alavancagem para extrair termos mais favoráveis ​​dos reis. San Antonio é carregado com o futuro capital do projeto. As futuras seleções dos Hawks e dos Timberwolves lideram esses ativos, mas, em particular, os Spurs também controlam os direitos de câmbio na primeira rodada de Sacramento 2031, graças ao acordo DeMar DeRozan nesta baixa temporada. Os reis certamente desejam o controle dessa seleção.

Este é um jogo de galinha para Spurs. Se eles querem raposa, provavelmente podem tê -lo. Existe uma possibilidade muito real de que eles não o mudem agora, mas que o recebam em 2026 de qualquer maneira, para que possam se dar ao luxo de ter cuidado com a maneira como abordam essas negociações. Mesmo que eles o perca completamente, ainda temos Wembanyama. Alguém vai querer brincar com ele e ter as fichas para mudar basicamente para qualquer pessoa. Não há razão para o problema aqui, então não espere que eles coloquem tudo na mesa imediatamente. Isso deixa a porta aberta para outra pessoa se aproximar e correr riscos com ele.

Rockets se aproximam dos negócios de estrelas cautelosas neste momento. De acordo com Marc SteinO plano de Houston ainda deve deixar esse grupo atual jogar a temporada e ver o que acontece. Isso não significa que uma negociação esteja completamente fora de tabela. Somente os foguetes não forçarão um.

Amém Thompson está fora da mesa. Explicitamente. Para qualquer um. Isso não pode ser estressado o suficiente. As equipes de Phoenix provavelmente também são intocáveis, não porque a Fox não as justifica, mas porque os foguetes precisam de uma escotilha de fuga se a Fox chegasse e depois foi para a agência gratuita. Essas seleções do Suns são o caminho de Houston para Devin Booker na linha. Imediatamente, descartamos muitos dos melhores de Houston.

Mas e se descermos um nível? O que acontece se, por exemplo, Kings acreditar firmemente no futuro de Jalen Green? Seu presente faz dele uma aposta interessante. Green calcula a média de quase 26 pontos por jogo em quase 45% dos tiros desde o fundo deste mês e, embora não tenha o navio de Fox, ele é um dos poucos guardas do basquete com presentes atléticos semelhantes. Sua experiência com Alperen Sengun o prepara para descobrir uma associação com os Sabonis semelhantes vestidos relativamente rápidos, teoricamente ajudando os reis se quiserem vencer agora. Houston tem muito talento pelo qual ele não consegue encontrar minutos: Cam Whitmore, Jae’s Tate e Reed Sheppard vêm à mente. Alguns ou todos esses jogadores podem levar em consideração conversas comerciais. Os Rockets não penduram as eleições de Phoenix. Ele poderia estar em jogo.

Houston não ganhará uma guerra direta, dada sua preferência para ver nesta temporada, mas sua capacidade de reunir um grupo profundo de jovens de alto nível que já estão na lista pode colocar os foguetes na conversa se as conversas do Spurs forem do lado. Fox cresceu na área de Houston, e a equipe é talentosa o suficiente para obter um compromisso de longo prazo. Se houver um spoiler do Spurs na mistura aqui, há uma boa possibilidade de que seja Houston.

Em 2022, Malik Monk assinou em parte os reis devido à sua amizade com a Fox. No papel, uma reunião entre os dois faz muito sentido. Fox nunca jogou com um grande homem defensivo de elite. Adebayo está procurando um novo motor ofensivo para substituir Jimmy Butler, que é Ao sair da porta (provavelmente). O Heat tem uma história bem conhecida de recrutar estrelas. Se eles puderem levar a Fox para o prédio, terão uma oportunidade real de convencê -lo a ficar.

Esse será seu maior desafio. Miami deve primeiro rodar para Thunder e os Hornets dos negócios anteriores. Isso restringe severamente o tipo de capital preliminar que o calor pode enviar um grande contrato de sucesso. Portanto, isso teria que ser uma troca baseada em troca. Miami consideraria tratar Tyler Herro no meio de sua temporada de trabalho, e os reis estariam abertos para trocar os ex -gatos de Kentucky? O novato ascendente Kel’el Ware certamente intriga os reis, mas jogou tão bem por Miami que é difícil imaginar que Miami lhe dê entusiasmo.

Antes da temporada de separação de Herro, um acordo da Fox fazia muito sentido. Agora, o calor provavelmente o consideraria apenas uma pequena atualização em seu armador atual e carece de ativos para combiná -los, juntos com Adebayo. Talvez um tratamento de mordomo lhes dê ativos que podem ser colocados em um comércio de raposas, mas, neste momento, o calor enfrenta uma batalha difícil se quiserem entrar na mistura aqui.

A magia tem uma ofensiva mais baixa todos os anos desde o governo Hoover. OK, isso é um pequeno exagero, mas agora é o ano 13 de “pelo menos 20 equipes que marcam mais pontos por posse do que mágica”. Finalmente, eles terão que investir em um guarda de alto nível para mudar isso.

O Magic controla todas as suas próprias equipes de rascunho no futuro, mas a questão real em uma possível troca aqui é o valor do jogador. Orlando não está dando a Paolo Banchero ou Franz Wagner. Eles são bons demais e centrais demais para a primeira identidade de defesa dessa equipe. Jalen Suggs provavelmente não é uma peça central viável para uma negociação dessa magnitude. Você poderia fazer fronteira com suas equipes para viajar uma terceira equipe com algo um pouco mais de velocidade de sacramento?

O ajuste é outra questão razoável aqui. Fox é um atirador inconsistente de 3 pontos. A magia é, com muito, NBAO pior equipamento de tiro de 3 pontos. O valor de Fox vem no que ele faz com a bola em suas mãos, e se o plano de Orlando é que Banchero e Wagner o controlam muito, provavelmente faz mais sentido para que eles mudem para um guarda que enfatiza os tiros de 3 pontos em vez de criação Fora da pechincha. Ele é tentador, mas o ajuste aqui provavelmente não é forte o suficiente para justificar o investimento que seria necessário para Orlando.

As redes estão vinculadas a quase todas as estrelas que chegaram ao mercado ou até se aproximaram nesta temporada e, de fato, de acordo com Ian Begley de SnyEles também estão interessados ​​na Fox. Eles teriam que ter alguma maneira de conseguir uma segunda estrela. Talvez seja Butler através da agência gratuita nesta baixa temporada. Talvez seja através de uma segunda negociação. As redes são carregadas com ativos negociáveis. Além de suas próprias equipes de primeira linha, eles controlam cinco dos sete próximos da primeira rodada de Nova York, juntamente com um punhado de seleções de outras equipes. Presumivelmente, eles planejam usar algumas dessas seleções para Fox e outras para uma segunda estrela.

Seria uma boa ideia? Talvez para algumas equipes, mas é difícil não pensar em tudo o que o Brooklyn simplesmente aconteceu como uma história de aviso. O Nets testou apenas toda a abordagem de “reúne a maior quantidade de poder estelar” e olhou para onde ele os pegou. Para ser sincero, qualquer combinação de estrelas que Unan será menos talentosa do que o Trio de Kevin Durant-James-Kyrie Irving que eles apenas têm. O melhor curso do Brooklyn é provavelmente apenas para reconstruir organicamente e tentar dar um mergulho mais tarde, quando há mais talentos jovens.

Mas o mercado de Nova York atrai as estrelas. Se o Nets pousasse raposa, eles potencialmente se sentiriam confortáveis ​​com a ideia de que poderiam encontrar seu próprio parceiro de fórmula. Seria um risco enorme, mas nunca descarta a Big Apple em conversas como essa. É uma ótima ferramenta de recrutamento.