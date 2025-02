Os problemas de lesão do Real Madrid pioraram, mas também fizeram esperança do título da liga branca após uma derrota chocante

O Real Madrid lidou com inúmeras lesões ultimamente, mas com o zagueiro Antonio Rudiger, que precisa ser submetido aos 15 minutos de sua partida contra o Espanyol no sábado, o gerente Carlo Ancelotti estará suando. Eles também resultam. O zagueiro alemão parecia sofrer uma lesão nos isquiotibiais enquanto defendia um cruzamento antes de ser retirado do partido onde ele foi substituído pelo jovem zagueiro Raúl Ascencio. White perderia o jogo por 1 x 0 atrás de um gol de Carlos Romero aos 85 minutos que retirou seu primeiro jogo depois de ganhar cinco consecutivos em todas as competições. Isso veio contra uma equipe que tem sido um candidato a descendência.

Com a derrota, o Real Madrid vê sua vantagem na liga reduzida apenas um ponto sobre o Atlético de Madrid e o estado de lesões de Rudiger ficará bem nas próximas semanas.

Ele já iniciou Aurelien Tchouameni no centro para retornar porque Eder Militao está ausente com um ato próprio, isso pode colocar o corpo defensivo de Madri em uma situação muito apertada com grandes jogos no horizonte. Não apenas há um choque de primeira classe no Derby de Madrid com o Atlético de Madrid em 8 de fevereiro, mas em rápida sucessão, os brancos irão para Manchester para a primeira mão dos playoffs da Liga dos Campeões contra o Manchester City

O Real Madrid espera vencer a Liga dos Campeões todos os anos, não apenas chegando à 16ª rodada, mas se Rudiger não estiver pronto para a primeira mão em 11 de fevereiro, eles terão dificuldade em rastrear Erling Haaland e fazer uma vitória. Quando Rudiger caiu, enquanto o ataque do Real Madrid ainda criou oportunidades de ver um gol de Vinicius Junior descartado por Var devido a uma falta, a defesa lutou.

O objetivo de Romero veio de uma situação rápida em que Rudiger estaria bem localizado para impedir que o atacante recebesse a bola. O Real Madrid venceu o XG Battle 1,81 a 0,31, mas isso não sacudiu onde importou na pontuação final.

A fisicalidade e o domínio das artes das trevas de Rudiger para entrar na cabeça de seus oponentes são algo incomparável por outros defensores do mundo, então ele se tornou um pilar na defesa do Real Madrid. Obviamente, sempre existe a possibilidade de que sua retirada do Partido Espanyol seja apenas uma cautela para garantir que ele seja saudável durante um ocupado em fevereiro, mas perder qualquer tempo seria uma preocupação.