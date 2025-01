Os programas de futebol universitário da FBS mais vencedores de todos os tempos: Ohio State soma ao total no Campeonato Nacional CFP

A primeira equipe de 12 futebol universitário Os playoffs produziram muitos obstáculos entre muitos dos principais programas do esporte, e o Ohio State terminou em primeiro graças à vitória por 34-23 sobre o Notre Dame no jogo do campeonato.

Serviu como o nono campeonato nacional dos Buckeyes reconhecido pela NCAA, empatado em sexto lugar de todos os tempos, bem como sua 978ª vitória. Apenas Michigan, com 1.012 vitórias, tem mais.

Notre Dame, com 962 vitórias, ocupa o quarto lugar de todos os tempos. Os Fighting Irish venceram o Texas nas semifinais do CFP quando venceram o Penn State e os Longhorns perderam para o Ohio State.

No geral, o playoff inaugural de 12 times contou com cinco dos 10 programas mais vencedores da história do futebol universitário.

Os programas FBS mais vencedores de todos os tempos

1. Michigan | 1.012 vitórias

2. Estado de Ohio | 978 vitórias

3.Alabama | 974 vitórias

4. Notre Dame | 962 vitórias

5. Texas | 961 vitórias

6.Oklahoma | 950 vitórias

7. Estado da Pensilvânia | 943 vitórias

8. Nebrasca | 924 vitórias

9. Geórgia | 892 vitórias

10.USC | 882 vitórias

Equipe do Campeonato Nacional do Estado de Ohio agora disponível

O estado de Ohio acaba de vencer o primeiro campeonato nacional de playoff de futebol universitário com 12 times. Comemore com camisetas, moletons, bonés e muito mais do campeonato de futebol do estado de Ohio. Mostre seu orgulho agora.

Podemos receber uma comissão pelas compras feitas através desses links.