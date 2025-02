Os proprietários do New York Giants exploram a venda de ‘participação minoritária, não controlando’, diz a equipe

Apesar de outra temporada decepcionante, os Giants da Then York estão procurando expandir seu grupo de propriedades. As famílias Mara e Tisch, que possuem os Giants, confirmaram em comunicado divulgado na quinta -feira que estavam explorando a possibilidade de vender uma participação minoritária na equipe e preservaram um banco de investimento para aconselhar a venda.

“As famílias Mara e Tisch mantiveram a Moelis & Company para explorar a venda potencial de uma participação minoritária e não controladora no New York Giants”, afirmou a equipe em comunicado. “Não haverá mais comentários sobre o processo”.

Ben Fischer, do Sports Business Journal Ele informou na quinta -feira na quinta -feira que a equipe procurou vender até 10%de participação. Além de confirmar que a participação seria uma participação minoritária, a equipe não confirmou qual porcentagem era esperada para participar.

Uma das equipes mais antigas da liga, os Giants pertencem à família Mara desde que a equipe foi fundada por Tim Mara há um século. A família Tisch comprou uma participação de 50% da equipe em 1991, dividindo o controle entre as duas famílias.

Os Giants também são uma das equipes mais valiosas da liga: até o verão passado, a equipe está atualmente avaliada em US $ 7,3 bilhões, por Forbestornando -o a quarta equipe mais valiosa da NFL. Se essa avaliação ainda for mantida quando uma venda for feita, uma participação de 10% na equipe custaria US $ 730 milhões.

Mesmo que uma venda passe, é difícil saber se isso terá algum efeito na base de fãs dos gigantes do descontentamento. Quando a equipe terminou a temporada de 2024 com um recorde de 3-14, os fãs se voltaram para a aeronave Flying Banner no MetLife Stadium, na tentativa de fazer com que o proprietário principal John Mara endereço o que um banner chamou de “um incêndio em contêineres”.