Os quatro jogadores com mais gols na Liga dos Campeões em 2024

Jogadores com mais gols marcados na principal competição de clubes da Europa em 2024.

Agora que o ano acabou, os jogadores verão o que os espera no novo ano. Mas podem olhar para 2024 e saborear o que realizaram no ano passado. O ano de 2024 foi repleto de muitos momentos importantes do futebol, desde a Eurocopa até a Copa América e a final da Liga dos Campeões.

Muitos jogadores também permaneceram no topo do jogo ao longo do ano. Da Liga dos Campeões listamos os quatro jogadores que terminaram 2024 marcando mais gols. Vamos dar uma olhada abaixo.

4. Rafina: 9

A ética de trabalho, a consistência e as contribuições ofensivas e defensivas de Raphinha fizeram dele um membro vital da equipe do Barcelona. Embora Raphinha tenha sido eleito capitão inesperadamente, ele valorizou a confiança do técnico e dos companheiros.

Os números de Raphinha mostram que ele está em uma forma incomparável. O recorde do brasileiro em competições europeias em 2024 agora é de 12 gols marcados após o gol no Westfalenstadion, em 12 de dezembro. O jogador terminou o ano com nove gols e três assistências.

3. Vinícius Júnior: 9

Apesar da má forma do Real Madrid na temporada 2024-25, Vinicius Junior manteve-se poderoso na frente da rede e liderou o ataque. Ele marcou nove gols na Liga dos Campeões em 2024 e continua sendo o jogador mais importante do Los Blancos, apesar de seu grande número de opções de ataque.

O brasileiro também levou a capital espanhola ao troféu na temporada passada (2023-24) e espera mudar a sorte do clube nesta competição nesta campanha, já que permanece na metade inferior da classificação da fase do campeonato.

2. Robert Lewandowski: 9

O atacante do Barcelona, ​​Robert Lewandowski, marcou dois gols na quinta rodada, chegando a 100 gols no campeonato. Ele é agora apenas o terceiro jogador a chegar aos 100 gols, atrás de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, na competição. Em 2024 marcou nove gols na Liga dos Campeões.

O avançado polaco tem estado excelente na frente da baliza esta temporada, liderando a tabela de goleadores da competição com sete golos. A recente queda de jogo do Barcelona impediu-o de marcar. Em 2025, ele espera fazer uma mudança.

1.Harry Kane: 9

Harry Kane comemorou mais um ano fantástico de glória como gol, seguido pelo último dia de 2024. Em 2024, Kane marcou nove gols pelo Bayern na Liga dos Campeões.

O atacante inspirou o Bayern de Munique ao topo da Bundesliga naquele ano e ajudou o time a avançar para as semifinais da Liga dos Campeões em maio. Enquanto a Inglaterra lutava para chegar à final do Euro 2024, Kane também demonstrou suas habilidades no front internacional.

Sem dúvida, o jogador de 31 anos continua a ser uma das melhores estrelas da Europa, mesmo que pareça estar perto do fim do seu auge.

