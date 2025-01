Os quatro melhores lutadores que estão a caminho de se aposentar em 2025

O ano de 2025 verá o fim das carreiras de wrestling de algumas das maiores estrelas do wrestling.

O mundo do wrestling teve um início tremendo em 2025, com grandes promoções como WWE e AEW produzindo shows notáveis ​​​​que deram o tom para um ano espetacular pela frente. No entanto, um aspecto importante de 2025 é o culminar de algumas das carreiras mais ilustres da história do wrestling profissional.

Durante anos, algumas das estrelas mais influentes e talentosas do wrestling cativaram o público com sua perspicácia no ringue e personalidades grandiosas. No entanto, em 2025, esses lutadores encerrarão o capítulo de suas carreiras como artistas no ringue. Aqui estão as quatro principais lendas que estão a caminho de se aposentar em 2025:

4. Estilos AJ

AJ Styles é um dos atletas mais notáveis ​​do ringue e chamou muita atenção por sua passagem por promoções como TNA e NJPW. Em 2016 estreou na WWE e replicou o mesmo sucesso, tornando-se um dos maiores nomes da empresa. Styles retornou na primavera de 2024 para iniciar sua própria corrida de despedida na WWE, mas esses planos foram frustrados devido a uma lesão. No entanto, espera-se que Styles retorne em 2025 e retome seus planos de seguir em frente com o fim de sua ilustre carreira no wrestling.

3. Jeff Jarrett

Jeff Jarrett faz parte da indústria do wrestling profissional há quase quatro décadas. Double J lutou por diversas promoções, como WCW, WWE e TNA e atualmente faz parte da AEW, onde encerrará sua carreira no ringue. Além disso, na edição de 8 de janeiro do AEW Dynamite foi revelado que Jarrett completou apenas um ano de seu último contrato que assinou com a AEW, após o qual Last Outlaw pendurará as chuteiras para sempre.

2.Goldberg

O ícone da WCW, Goldberg, clamava pelo final perfeito para sua incrível carreira no ringue. Após sua aparição no WWE Bad Blood PLE, foi revelado que Goldberg se aposentaria em 2025. Embora nada esteja confirmado ainda, sua última corrida deverá ocorrer na WWE, com suas partidas finais possivelmente contra estrelas como Gunther. .

1. John Cena

Talvez um dos maiores Superstars da WWE de todos os tempos, John Cena, chocou o mundo no ano passado quando anunciou aos fãs a notícia de sua aposentadoria. Cena revelou que 2025 será seu último ano como artista ativo no ringue, embarcando em uma turnê de despedida que terminará em dezembro. The Face that Runs the Place iniciou sua turnê de despedida na estreia de RAW na Netflix e aparentemente tem grandes planos para a última etapa de sua notável carreira de mais de duas décadas.

