Os quatro videogames esportivos mais importantes chegarão em 2025

Os maiores lançamentos esportivos deste ano.

O ano de 2025 já começou e será mais um bom ano para os videogames esportivos. Vimos alguns dos melhores jogos lançados em 2024 na categoria de esportes, com College Football 25 dominando o ranking de vendas nos Estados Unidos.

Muitas franquias famosas continuarão com sua versão mais recente, enquanto os fãs também poderão ter algumas surpresas. Vamos ver mais detalhes neste artigo.

4. iRacing NASCAR 25

Já faz muito tempo que não vejo um bom jogo da Nascar em um console ou PC. Mas isso vai mudar com o próximo iRacing NASCAR 25. Este jogo é baseado no Unreal Engine 5 e espera-se que redefina a experiência de corrida da Nascar no Xbox Series X/S, PS5, PC e até mesmo no Nintendo Switch.

Espere que informações adicionais apareçam em breve, talvez mostrando física aprimorada, gráficos sofisticados e um modo de carreira completo conforme a temporada de 2025 da NASCAR se aproxima. Espero que este jogo de corrida reacende meu amor por esse gênero mais uma vez.

3.WWE 2K25

Jogos de luta são sempre divertidos de jogar com fãs ou online. Os antigos jogos da WWF e WWE eram clássicos e agora a série 2K está tentando ocupar seu lugar. WWE 2K24 foi um bom jogo, não um grande jogo, mas foi muito bom.

Muitos fãs esperam que o próximo 2k25 seja um pouco diferente e possa ultrapassar ainda mais os limites. De acordo com fontes internas, a Take-Two está fazendo um investimento substancial nesta sequência, com o objetivo de reviver o popular Modo Universo e fazer outras melhorias para atender às demandas de longa data da comunidade.

2. Passeio PGA 2K25

ANUNCIADO ATLETA DA CAPA DO PGA TOUR 2K25!?!?!?!?!?! QUE HONRA FOI SER NOMEADO PELOS NEXTMAKERS E 2K. Mal posso esperar para você ver isso!! pic.twitter.com/RFLizgZ2mo -TheCIABear (@TheCIABear) 27 de novembro de 2024

Um novo jogo de golfe? Os fãs estão prontos para dar as boas-vindas ao PGA Tour 2K25 e este também pode ter a chance de ser um dos melhores videogames esportivos de ouro de todos os tempos. Embora não tenha sido formalmente revelado, os ganhos da Take-Two confirmaram involuntariamente o PGA Tour 2K25.

O silêncio subsequente levanta a possibilidade de que este lapso tenha sido involuntário. No entanto, os fãs aguardam ansiosamente grandes melhorias em relação ao PGA Tour 2K23, possivelmente na forma de novos campos, serviços online aprimorados ou mecânica de golfe mais realista.

Futebol Universitário EA 26

A EA Sports já começou a trabalhar no jogo College Football 26 e já entrou em contato com Rece Davis para ser a voz do jogo. pic.twitter.com/sCtjnBQgRz — DIGA QUE QUEIJO! 👄🧀 (@SaycheeseDGTL) 22 de julho de 2024

EA College Football 25 era ainda maior e melhor que o novo jogo Madden. Não há dúvida de que os fãs estão realmente entusiasmados com o novo EA College Football 26. Este jogo também se tornou o videogame esportivo mais vendido nos Estados Unidos em 2024.

Os fãs estão esperando melhorias, incluindo mecânicas mais complexas de “Road to Glory”, estádios personalizados no Team Builder e potencialmente mais elementos do Modo Dinastia. Outra preocupação é se chegará aos jogadores de PC, o que aumentaria ainda mais a participação de mercado da EA.

