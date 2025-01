Os reis passam de vendedores a compradores e a marca Big Baller está de volta | Programa de Kevin O’Connor

Neste episódio do Kevin O’Connor Show, Morgan Ragan e Deuce Mason do Deuce & Mo Podcast se unem para contar a Kevin o quão errado ele está sobre seu amado Sacramento Kings. Deuce e Mo não param, pois estão fartos das opiniões negativas sobre os Kings que KOC distribuiu nesta temporada – basta! Principalmente agora que o time está em uma improvável sequência de vitórias. Eles discutem as diferenças marcantes entre o técnico interino Doug Christie e o ex-técnico Mike Brown. E uma proposta de negócios de grande sucesso que a KOC inventou para trazer Cam Johnson para Sacramento.

Além disso, uma mala postal incrível na qual Kevin declara que a marca Big Baller está no passado (e tem o equipamento para provar isso). Descubra como LiAngelo, LaMelo e Lonzo deixam seu pai orgulhoso. KOC também discute a incrível ascensão de Tyler Herro para o Miami Heat, se o Portland Trail Blazers pode precisar considerar deixar Scoot Henderson, por que o New Orleans Pelicans não tem quase nada com que ser otimista e se o Orlando Magic poderia ser o destino perfeito comercial de Zach LaVine.

(13:08) Deuce e Mo conversam sobre o Sacramento Kings

(14:32) Melhoria de Domantas Sabonis

(7:26) Ofensa de King sob Doug Christie

(23:14) Quanto tempo durará a seqüência de vitórias?

(24:31) Os Reis deveriam fazer uma negociação antes do prazo?

(36:42) Mala postal

(36:48) Mala postal: marca Big Baller

(38:23) Mala postal: Tyler Herro

(41:13) Mala postal: Russell Westbrook

(45:15) Mala postal: Scoot Henderson

(48:05) Mala postal: Top Shot compra opções baixas

(50:23) Mala postal: Pelicanos de Nova Orleans

(52:23) Mala postal: Orlando Magic

Domantas Sabonis do Sacramento Kings comemora que os Kings estenderam sua atual seqüência de vitórias para 7 jogos com uma vitória contra o Chicago Bulls.

