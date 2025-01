Os reis podem obter o pacote ‘Donovan Mitchell em um acordo de De’aaron Fox?

Foi relatado nesta semana que o Os reis estão abertos à troca de De’aaron FoxE os Spurs são a equipe no topo de sua lista. Ambas as franquias poderiam estar sob pressão para fazer um acordo, mas como? Kevin O’Connor e Tom Halersroh discutem como um pacote comercial deve estar nesse extrato de “The Kevin O’Connor Show”, que foi editado por comprimento e clareza.

Kevin: Ok, temos que falar sobre a De’aaron Fox.

Que tipo de pacote você deve procurar os reis aqui? Escolhas, jogadores? Que caminho eles deveriam ir?

Tomás: O pacote Donovan Mitchell. Esse é o preço de venda. Tonelada de seleções. Eles obtiveram Lauri Markkanen. Eles obtiveram Collin Sexton: ele era um jovem de 24 anos no momento do acordo. E eles obtiveram a primeira rodada de 2022, Ochai Agbaji, que acabou de ser recrutado. Então eles obtiveram três sem proteção, dois swaps de seleção e Agbaji que foram de fato outra seleção da primeira rodada.

Kevin: Isso é muito, Tom.

Tomás: Três jovens jogadores, trocas de três e duas primeiras seleções. Agora esse é o preço de venda. Esse é o ponto de referência para De’aaron Fox. Está sob contrato para a próxima temporada. Qual é o meu incentivo para movê -lo agora? Você terá que vir com várias seleções da primeira rodada, pelo menos três seleções da primeira rodada e um jovem jogador para construir.

Se você é o San Antonio Spurs e tem a oportunidade de procurar a De’aaron Fox, obviamente você quer combinar Victor Wembamyama com outra estrela por esse mesmo motivo sobre o qual estamos falando na semana passada. Nos três anos seguintes, Victor Wembanyama receberá US $ 14 milhões em média, nesta temporada, na temporada depois disso e da temporada depois disso. Se você adquirir a Fox, você tem um jogador de calibre All-Star que joga ladeira abaixo da maneira que precisa desesperadamente: ele é um dos melhores pilotos da NBA, o San Antonio Spurs está dirigindo os cinco filhos. equipamento. Parece um ajuste perfeito.

Sacramento se coloca no telefone e diz: “Muito bem, o castelo de Stephon vem em nosso caminho e algumas seleções da primeira rodada. E você é o Spurs e você é como …

Kevin: Não, não, não estou te dando castelo. Não.

Tomás: O que você vai levar?

Kevin: Não estou dando a Castle. Castelo não é estreito para mim. Eu não estou dando a ele. Não vou deixar isso em um tratamento da Fox.

Tomás: Mas se você é um sacramento, esse é o preço que você vai tomar. Você olha para as ofertas de referência dos jogadores do Stars da melhor maneira possível e premiado com De’aaron Fox só esteve em um jogo de estrelas. Donovan Mitchell foi três vezes All-Star e era dois anos mais novo que a Fox é neste momento. Também está sob contrato.

Kevin: Mais playoffs e experiência também do lado de Mitchell. E um jogador melhor.

Tomás: Sim, acho que esse jogador objetivamente melhor no momento do tratamento do que o que é Fox agora.

Então, se você diminuir esse preço de venda, você fica muito bem, não três primeiras primeiras primeiras truques e duas trocas e três jovens jogadores. Mas se o acordo é Zach Collins e Keldon Johnson e cinco equipes da primeira rodada, acho que Sacramento não diz que não. Será que será o calibre do pacote, porque os Spurs não vão colocar o Castle em um acordo. Você coloca Devin Vassell em um acordo? Eu acho que você quer Vassell em torno de Wemby e Fox.

Como você vê o pacote comercial, KOC?

Kevin: Tive uma ideia em X no início da semana. Foram três maneiras, incluindo Utah, coincidentemente, enviando John Collins e Collin Sexton para os reis. Alguns desses salários de San Antonio que aludiram iriam para Utah, com seleções que vão para os reis, as seleções indo para o jazz, Fox indo para o Spurs. Eu acho que os reis provavelmente conseguiriam mais do que eu fiz esse acordo.

Mas se eu sou o Kings, prefiro que o pacote com base em equipes pesadas, mesmo que isso signifique não ter os incentivos do jogador enquanto você está conversando com Lauri Markkenen e Collin Sexton indo ao jazz nesse acordo de Mitchell.

Por fim, os reis estão obviamente sob alguma pressão aqui. Eles têm um jogador que não exigiu explicitamente uma troca, mas claramente não tem certeza de que ele quer estar lá a longo prazo. Mas eles também têm tempo, como você aludiu. Ele tem mais um ano em seu acordo. Eles poderiam jogar isso. A equipe tem jogado muito bem ultimamente. Talvez eles entrem nos playoffs e ganhem uma rodada, a Fox adora lá e quer assinar novamente e tudo está feliz e bom neste verão. Esse é o cenário do qual os esporões devem ter medo aqui. Porque é San Antonio. Não é um ótimo mercado. Não é um lugar que as estrelas realmente querem ir. E eles têm a oportunidade de encontrar um jogador que queira estar lá.

E esta é a janela. Como haverá uma oportunidade novamente de conseguir uma estrela que deseja estar em sua equipe e uma estrela disponível? Eu apenas olho ao redor do mercado. Quem é o próximo garoto? Como se você pudesse sonhar com Anthony Edwards. Você pode sonhar com alguns desses tipos por anos, mas não há garantia de que esse tipo esteja disponível. E, se disponível, você pode não estar em uma situação em que faça sentido que faça a melhor oferta na mesa.

Portanto, os Spurs estão definitivamente sob pressão para fazer Victor Wembanyama feliz, tentar maximizar o que essa equipe pode ser quando está nesse acordo de novato, e a Fox pode ser a melhor foto que eles podem dar. Então eles também estão sob pressão aqui para fazer algo.

Ouça a conversa completa sobre “The Kevin O’Connor Show” e assinou Podcasts da AppleAssim, SpotifyAssim, YouTube Ou onde quer que você ouça.