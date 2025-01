Os Seahawks contratam Klint Kubiak como o próximo OC após um breve passo pelos santos

Klint Kubiak substituirá Ryan Grubb em Seattle depois que o ex -assistente de Washington Huskies foi demitido no início deste mês. (Derick E. Hingle/Getty Images)

Mike MacDonald e o Seattle Seahawks têm seu próximo coordenador ofensivo.

Os Seahawks chegaram a um acordo na tarde de domingo para contratar Klint Kubiak para assumir a posição, de acordo com Ian Raptort of NFL Network. Kubiak passou a última temporada nesse papel com os Santos de Nova Orleans.

MacDonald demitiu o coordenador ofensivo Ryan Grubb após apenas uma temporada no início deste mês. Grubb foi contratado depois de levar Washington ao jogo do campeonato nacional enquanto ele estava na mesma posição, mas os Seahawks tiveram grandes problemas sob sua supervisão. Eles tiveram uma marca de 10 a 7 na última temporada, que é o seu melhor recorde desde a campanha de 2020, mas os playoffs foram perdidos pela segunda temporada consecutiva. Eles ocuparam a 21ª posição em anotação ofensiva, com 20 pontos por jogo e em 28 em transporte, com apenas 95,7 jardas por jogo.

Kubiak agora assumirá sua terceira posição de coordenador ofensivo na liga. Ele ocupou brevemente essa posição no Minnesota Vikings em 2021, mas também perdeu essa posição quando o técnico Mike Zimmer foi demitido. Os santos demitiram o técnico Dennis Allen durante a temporada e a organização ainda está procurando um substituto. Eles obtiveram apenas 5-12 na última temporada.

