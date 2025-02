Os seis melhores jogadores de ATP com a maior porcentagem de vitórias como número 1 do mundo

Jannik Sinner continua a roubar o Centro em busca de atenção no Tour ATP após sua defesa do título Aberto da Austrália do Open de 2025.

O tenista da estrela italiana Jannik Sinner se viu cara a cara com Alexander Zverev no Aberto da Austrália 2025. Foi uma reunião de alto risco com muito em jogo para os dois jogadores. Sinner estava procurando ficar à frente de Nicola Pietrangeli para a maioria das vitórias do Grand Slam para um italiano. Zverev estava procurando gravar um nome alemão na lista de vencedores, o primeiro de Boris Becker em 1996.

Jannik Sinner venceu em sets em uma batalha entre os jogadores número 1 do mundo e o segundo lugar na turnê ATP. Tem sido uma carreira prolífica invicta para pecador desde que ele venceu sua donzela anciã em Melbourne há um ano.

Depois de vencer seu terceiro importante, o italiano registrou uma carreira prolífica desde o início da temporada de 2024. Os anos chegaram ao primeiro lugar no ranking ATP pela primeira vez no final da França Open 2024.

Aqui, damos uma olhada nos seis melhores jogadores da ATP com a maior porcentagem de vitórias que o número 1 do mundo.

Jannik Sinner-47-3-94%

Sinner coletou de onde o deixou em 2024, estendendo sua dominação no que parece ser a carreira de um cavalo. Alcaraz saiu nos últimos oito para Djokovic. O sérvio se aposentou depois que um set foi tocado em sua semifinal contra Zverev. Nesse ponto, o troféu aberto australiano de 2025 era tudo menos pecador. Ele defendeu seu título com uma vitória clínica por 6-3 7-6 (7-4) 6-3 sobre Zverev.

O Sinner agora tem 47-3 desde que se tornou o número 1 no mundo, traduzindo-se em uma taxa vitoriosa de 94%. A vitória sobre Zverev foi o décimo resultado desse tipo em uma fileira em sets retos contra os primeiros dez do ATP. É na sua 34ª semana como número 1, dois tímidos de Alcaraz, que passou 36 semanas como número 1.

Bjorn Borg-136-12-91,9%

A lenda sueca Bjorn Borg, também conhecida como ‘The Ice Man’, conquistou 136 vitórias por 12 derrotas durante seu período, já que o ATP nº 1. Bjorg venceu 89,8% dos jogos em Majors, e sua carreira de maior sucesso foi em Wimbledon ( 5). Nos tribunais de grama SW19, terminou com um recorde de 51 a 4 e uma porcentagem de vencedores de 92,7%. Entre 1976 e 1981, Bjorg venceu no topo de seu jogo e comemorou com uma sequência invicta de 41 vitórias. Como número 1 no mundo, acumulou um recorde de 136-12, vencendo 91,9% das partidas disputadas.

Embora ele nunca tenha levantado o troféu Aberto da Austrália, quando se aposentou aos 26 anos, ele havia adicionado seis títulos da França Open e outros quatro no US Open. Havia mais de sua rivalidade com John McEnroe, tendo cruzado os caminhos com o American 14 vezes em apenas quatro anos (1978-81). Borg passou um total de 109 semanas como número 1 no mundo.

Jimmy Connors-408-45-90,1%

Jimmy Connors teve uma história de amor com Nova York, ganhando cinco títulos do US Open entre 1974 e 1983. Seu recorde de 40-9 em Nova York contribuiu para o seu partido 408 (90,1%) que ele conquistou como número 1 do mundo. Connors tem o registro da ERA Open para a maioria dos títulos ganhos (109). Terminou quatro anos consecutivos entre 1974 e 1978 como o melhor classificado no jogador. O americano passou 160 semanas no trote depois de atingir a classificação mais alta em julho de 1974.

Os principais rivais de Connors foram Bjorn Borg, John McEnroe e Ivan Lendl. Além de seus cinco troféus do US Open, o americano levantou dois em Wimbledon e um em Melbourne. Apesar de seu amor profundo em Paris, Connors alcançaria apenas os quatro últimos no Aberto da França, com aparições em 1979, 1980, 1984 e 1985.

Ivan Lendl-362-44-89,2%

Ivan Lendl estava um pouco florescente na era aberta, sem ganhar um Grand Slam até 1984, seis anos depois de se tornar um profissional. Naquele ano, o France Open venceu com uma vitória de cinco set sobre John McEnroe. Foi a quinta aparição na rodada do título de Lendl, e o primeiro jogador da Tchecoslováquia, o primeiro dos oito Grand Slams que Lendl venceria. Os outros troféus que ele ganhou foram mais dois em Paris, três em Nova York e Dos em Melbourne.

Lendl manteve o local do ATP nº 1 por 270 semanas, das quais 157 eram consecutivas. Terminou como o final do ano nº 1 quatro vezes e acumulou 94 títulos em sua carreira de 16 anos. Siga Connors na porcentagem geral de vitórias para um bigode com um recorde de vitórias 362-44 (89,2%) como o número 1.

Roger Federer-430-56-88,5%

Roger Federer passou um total de 310 semanas como ATP nº 1, 237 deles consecutivamente. Durante seu longo período de alongamento como número 1 no mundo, terminou com um recorde de 430-56 (88,5%). Seus 430 lucros no topo da classificação ATP são os mais jogadores da era aberta.

O professor suíço marcou sua autoridade em Wimbledon, ganhando oito títulos no local sagrado e o primeiro em 2003. Federer concordou com a sequência de cinco vitórias de Bjorn Borg em Wimbledon em 2007 e estava perto de ir a uma no lendário sueco em 2008 .

John McEnroe-226-34-86,9%

John McEnroe é o sétimo na lista de jogadores da ATP com a maior parte das semanas no número 1 (170) e à frente de seu rival Bjorn Borg. McEnroe passou 58 dessas 170 semanas sem interrupções, como o número 1 do mundo. McEnroe tentou sucesso em Wimbledon e nos EUA Open. No entanto, o sucesso em Paris e Melbourne iludiu os americanos. No entanto, McEnroe acumula um recorde de 226-34 (86,9%) em Grand Slams.

Foi McEnroe quem acelerou a aposentadoria de Björn Borg aos 25 anos, quando quebrou sua série de cinco títulos consecutivos de Wimbledon ao derrotar o sueco na final de Wimbledon de 1981. McEnroe fez os nova -iorquinos felizes com quatro títulos do US Open (1979, 1979 , 1980, 1981 e 1984). Ele também coletou três títulos de Wimbledon (1981, 1983 e 1984). Em 1984, McEnroe flertou com o Coupe des Mousquemeres, mas viu suas esperanças atingidas pelo compatriota Ivan Lendl.

