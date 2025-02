Os seis momentos mais memoráveis ​​da carreira de Saina Nehwal

Saina Nehwal é a única balsa indiana que venceu o campeonato mundial júnior.

Altamente apelidado de “Rainha do Istora Senayan”, Saina Nehwal também é realmente uma rainha do badminton indiano. O pioneiro dos dias gloriosos modernos que se destacam pelo Bádminton indiano. Um ex -número 1 do mundo conquistou 24 títulos internacionais, que incluem dez títulos de Superseries, apenas indianos depois de Prakash Padukone para se tornar o número 1 do mundo e o mantiveram por nove semanas consecutivas, um total de 14 semanas.

Saina Nehwal é o único indiano que ganhou o título Junior World Championships. Ela contribuiu significativamente para duas medalhas históricas consecutivas da Uber Cup em 2014 e 2016 e a medalha feminina dos Jogos Asiáticos de 2014.

Ele alcançou um feito raro conquistando medalhas do quinteto dos torneios de Bátminton: os Jogos Olímpicos, os Campeonatos Mundiais, os Jogos da Commonwealth, os Campeonatos Asiáticos e os Jogos Asiáticos, tornando -se o primeiro indiano a fazê -lo.

Neste artigo, daremos uma olhada nos momentos mais memoráveis ​​de Saina Nehwal em sua carreira.

Campeonato Mundial Júnior de 2008

A primeira medalha do campeonato mundial júnior de Saina chegou em 2006, onde também perdeu para o campeão mundial subsequente, Wang Yihan. Dois anos depois, Saina finalmente ganhou seu primeiro título de campeonato mundial júnior. Ela ainda é a única indiana a ganhar o título de campeão júnior até agora.

2015 Campeonato Mundial

No 205 Campeonato Mundial, Nehwal foi semeado em segundo lugar. Ela derrotou o ex -campeão mundial Wang Yihan nas quartas de final em três jogos fechados por 21 a 15, 19-21, 21-19; Assim, uma primeira medalha foi garantida no campeonato mundial.

Ela derrotou o Home Hope Nonoweni Fanetri na semifinal e criou a história se tornando o primeiro jogador da Índia a interpretar as finais do Campeonato Mundial de Bádminton. Ele formou o dinheiro depois de ir para Carolina Marín na final. Mas isso marcou a primeira prata da Índia no nível do campeonato mundial.

Commonwealth 2010 jogos

2010 foi uma espécie de ano para Saina. Nehwal se tornou a primeira mulher indiana a chegar às semifinais do All England Open. Ele venceu o Grande Prêmio de Ouro da Índia e o Open de Singapur defendeu seu título do Aberto da Indonésia e alcançou sua carreira no World Rank Two. Mais tarde, ele caiu do campeonato mundial antes, embora fosse o favorito do torneio.

Foi feita uma pausa para os Jogos da Commonwealth de 2010 e finalmente ganhou o ouro a partir de um ponto de partida. Após sua vitória, Nehwal disse: “Quando era um ponto de partida, foi como um choque. Foi um ótimo jogo e vencer isso significa muito para mim. Mesmo em muitos anos, os presentes aqui sempre se lembrarão de como Saina ganhou ouro. É um sentimento orgulhoso.

2009 Open Indonésia

Em junho de 2009, ele se tornou o primeiro Índia a ganhar um título da BWF Super Series, vencendo o Indonésio Open. Ele venceu Wang Lin Chino nos últimos 12 a 21, 21-18, 21-9. Nehwal, ao vencer o torneio, disse: “Eu ansiava por ganhar um torneio de super série das minhas quartas de final nos Jogos Olímpicos”.

Mais tarde, ele se conheceu como a “Rainha de Isora Senayan”, quando chegou à final do Aberto da Indonésia quatro vezes e ganhou o título três vezes. Seu primeiro campeonato mundial e a medalha de jogo asiático também vêm do mesmo lugar. Ele também ganhou um título no Masters Indonésia e uma vez em execução.

Jogos asiáticos de 2018

Nehwal não foi semeado nos Jogos Asiáticos de 2018.

Ele fez história para ganhar a primeira medalha pela Índia no Bádminton após uma longa espera de 36 anos. Mais tarde, PV Sindhu também se juntou a ela, que também se tornou o primeiro medalhista de prata no evento contingente indiano.

Londres olímpico 2012

Nos Jogos Olímpicos de Londres, Nehwal foi semeado no empate. Ela derrotou o suíço Sabrina Jaquet (2-0) e Lianne belga, em jogos consecutivos na fase de grupos. Ele enfrentou Tine Baun, número 5 nas quartas de final do evento, que ele derrotou com um placar 21-15, 22-20.

Após os Jogos Olímpicos de Pequim de 2008, onde a aparição na semifinal dos 11-3 Jogos Olímpicos foi perdida no decisivo, quatro anos depois, ele alcançou seu primeiro aspecto semifinal nos jogos.

Ele então avançou para as semifinais, onde perdeu para o semeado Wang Yihan em dois jogos consecutivos 13–21, 13–21. Em 4 de agosto, ele ganhou a medalha de bronze quando Wang Xin se aposentou do playoff da medalha de bronze com uma lesão depois de tomar o primeiro jogo. Isso marcou a primeira medalha da Índia nos Jogos Olímpicos de Badminton.

