Os seis principais participantes da WWE Royal Rumble 2025 que você deve saber

O Royal Rumble será emanado pelo Lucas Oil Stadium

A 38ª edição do Royal Rumble servirá ao vivo do Lucas Oil Stadium em Indianapolis, Indiana. Considerado entre os cinco grandes nomes da WWE todos os anos, juntamente com a WrestleMania, Summerslam, Survivor Series e Money in the Bank. O PL apresenta dois partidos do Royal Rumble nas divisões de homens e mulheres.

O PLE inicia a temporada da WrestleMania quando os participantes entram no Rumble Match na esperança de obter uma vitória e desafiar o campeão na WrestleMania. Vários grandes nomes anunciaram sua entrada para o jogo deste ano, incluindo John Cena, Roman Reigns, CM Punk e Charlotte Flair.

No entanto, ainda há muito espaço para algumas aparições surpresa e os rumores de retorno abundam à frente do PLE. Vamos dar uma olhada em seis participantes surpresa de Rumore no The Rumble de 2025.

6. Omos

De acordo com relatórios de Wrestlevotes no Backstage Pass, Royal Rumble em Indianapolis, Indiana, deve ser assistido, mas não está claro se ele participará da partida de 30 homens.

Leia também: previsões de Khel Now para a WWE Royal Rumble 2025

5. Jordynne Grace

O ex -campeão mundial da TNA, Jordynne Grace, assinou um acordo de vários anos com a sede em Stamford. Grace participou de seu último jogo no TNA Genesis 2025 PPV e se despediu da sede de Nashville.

Há rumores de que Jordynne Grace aparece hoje à noite, mas rejeitou especulações, alegando que ele está organizando a festa de 50 anos de sua mãe. No entanto, um novo relatório do Pwinsider contradiz isso, afirmando que a graça será “100%” na cidade para o Royal Rumble Ple.

Leia também: WWE Royal Rumble 2025: Cartão de festa, notícias, cronogramas e detalhes de transmissão

4. Matt Cardona

Matt Cardona tem sido a recente incorporação no grande número de estrelas rumores de uma aparição no The Rumble. De acordo com a luta, os rumores de fontes da WWE surgiram do lado de fora da WWE, sugerindo que Matt Cardona pode aparecer no Royal Rumble.

Cardona está programado para estar em Indianapolis durante o fim de semana de Royal Rumble, pois ele fará parte do WrestleCon junto com Joe Hendry. As duas estrelas poderiam decidir aparecer no Lucas Oil Stadium e participar do Rumble.

Leia também: todos os superestrelas confirmados para a WWE Royal Rumble 2025

3. Talentos NXT

Os talentos da WWE NXT participaram constantemente dos jogos de Rumble ao longo dos anos, com estrelas como Tiffany Stratton, Bron Breakker, Roxanne Pérez e Carmelo Hayes, que participam dos jogos de 2024.

Embora o estrondo de homens este ano possa não apresentar nenhum talento do NXT, parece que o estrondo de mulheres ainda incluirá algumas estrelas da marca de desenvolvimento, como Stephanie Vaquer, Jaida Parker, Legend e Roxanne Pérez, foram detectadas em Indianapolis.

2. Trish Stratus

Segundo relatos, a lenda da WWE Trish Stratus foi discutida na sede de Stamford para uma aparição no Royal Rumble de 2025. Segundo as viaduras de Wrestlevotes em um passe e as respostas passam atrás do palco, Stratus estará em Indianapolis, mas sua participação é ainda não está claro. Stratus competiu pela última vez na recuperação de 2023, onde lutou contra Becky Lynch.

“Eu sei que foi discutido. Eu sei que ela estará em Indianápolis, eu sei que a WWE está trazendo -a. Não sei especificamente se for para uma aparência de Rumble, mas sei que foi discutido. Existem tantas lendas das mulheres a quem elas podem recorrer, especialmente aquelas que ainda podem fazê -lo, e ela é uma delas. Então, se você estiver disposto e disposto, eu diria melhor do que uma boa oportunidade que está lá “, disse Wrestlevotes.

1. Eu li

Todo o fã profissional de luta livre está voando mesmo em uma ligeira menção a AJ Lee, que está ausente do anel da WWE desde que anunciou sua aposentadoria em 2015 devido a sua lesão na coluna cervical. Eles ainda estão virando rumores sobre Lee que potencialmente retornam ao ringue, com o marido, CM Punk, mais uma vez sugerindo sua aparição em Royal Rumble.

Punk também durante uma interação com Jackie Redmond, onde estava perguntando às estrelas da WWE que gostariam de ver uma aparição surpresa no retorno de Lee, o retorno de Lee. “Há um grande que eu não vou dizer porque vou ter problemas”. Punk disse.

Para mais atualizações, siga Khel agora lutando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.