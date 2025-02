Os seletores do Paquistão querem que seu batedor mais importante BABAR AZAM abre no próximo troféu dos mestres da ICC, o pensamento de sucesso inspirado no lendário Sachin Tendulkar depois de mudar para a posição do pólo médio do pólo médio. A vitória no maestro indiano começou a abrir entradas depois de jogar 69 partidas em nome, e sua primeira partida como abertura foi contra a Nova Zelândia em Auckland em 1994. Nesta partida, ele fez 82 bolas e, quando o velho ditado vai, o descanso era uma história.

A fonte confiável disse que Aaqib Javed, que é um seletor mais antigo, bem como um treinador temporário do Paquistão, e outros seletores conversaram com Babar sobre a entrada como um homem de abertura, quando Saim Ayub foi ferido em um acidente bizarro em um acidente bizarro em um acidente bizarro em Um segundo teste contra a África Austral em Cape Miassto no mês passado.

“No dia seguinte a Saim foi ferido, ficou claro que ele ficaria fora do críquete por pelo menos dois meses, tornando -o um iniciante improvável para os mestres do troféu”, disse a fonte do PTI.

Quando o status de Saima estava claro, Aaqib e Azhar Ali conversaram no qual perguntaram a Babar se ele estava pronto para abrir Zaman de Fakhar em partidas de 50 anos, incluindo o trofoma de mestres.

A fonte afirmou que os seletores lembraram Babar que a carreira de Tendulka aumentou um grande aumento depois que ele começou a abrir entradas.

“Selektors disse a Babar que ele sente que também poderia imitar o que Tendulkar fez como homem de abertura, porque ele já abriu muito para o críquete T20”, disse ele.

A propósito, a discussão ocorreu ao mesmo tempo em que Babar e Shan Masood tiveram que abrir no teste da Cidade do Cabo devido a lesão de Saim e também teve uma grande parceria.

“Babar depois de pensar, ele concordou com o desafio”, acrescentou a fonte.

Ele disse que os seletores pensaram que, em vez de se voltar para o Imam-ul-Haqa ou qualquer outro abridor, seria melhor se Babar fosse aberto com Fakhar com Saud Shakeel como backup.

“Isso lhes permitiu experimentar a fila do meio”. A fonte também explicou que a inesperada escolha de Khushdila Shah, Faheem Ashraf e Usman Khan na composição do troféu Masters foi baseado em suas experiências anteriores em 50 grilos sobre a travessia.

