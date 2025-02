Os selos “rei” de Mohammed Rizwan inspiraram Sachin Tendulkara para Babar Azam em Trophy Champions 2025

No caso do Paquistão, o Champions Trophy 2025 é uma chance de mostrar ao mundo que eles ainda devem ser incluídos entre as melhores equipes. Recentemente, faltava a palavra “sucesso” no dicionário do Paquistão. Mais shows fracos na Copa do Mundo em formatos, combinados com mudanças frequentes no capitão, treinador e seletor, causaram a ansiedade da equipe. Acrescente a essa lesão de Saim Ayub, a primeira escolha do Paquistão, e as coisas não parecem claras no campeonato de 2025.

O Paquistão deve puxar algo especial de um chapéu, algo que eles podem fazer se quiserem repetir o programa vencedor dos campeões 2017 na edição de 2025. O capitão Mohammad Rizwan sugeriu que Babar Azam abriria para o Paquistão em Trophy Champions. A posição permanente do ex -capitão do Paquistão Babar Azam não é. 3.

Depois que ele foi convidado a divulgar a abertura do Paquistão em The Masters of the Masters, Rizwan respondeu de maneira insolente.

“Iske Jawaab Mein Woh Baat Ki Thi na “, rei das penalidades LEGA. “(A resposta é: havia uma linha” rei fará isso “),”

O recorde de Babar em 3 é bom. Possui 5416 engrenagens em média 60,17, mas seu número inicial é fraco. Ele abriu em apenas duas rodadas, vencendo 26 marchas.

De acordo com o relatório da PTI, os seletores do Paquistão poderiam despertar uma pista indiana de críquete para o pensamento de abrir Babar Azam no próximo troféu da ICC Champions. A vitória no maestro indiano começou a abrir entradas depois de jogar 69 partidas em nome, e sua primeira partida como abertura foi contra a Nova Zelândia em Auckland em 1994. Nesta partida, ele fez 82 bolas e, quando o velho ditado vai, o descanso era uma história.

“No dia seguinte a Saim foi ferido, ficou claro que ele ficaria fora do críquete por pelo menos dois meses, tornando -o um iniciante improvável para os mestres do troféu”, disse a fonte do PTI.

“Selektors disse a Babar que ele sente que também pode imitar o que Tendulkar fez como homem de abertura, porque ele já abriu muito para o críquete T20”.

A propósito, a discussão ocorreu ao mesmo tempo em que Babar e Shan Masood tiveram que abrir no teste da Cidade do Cabo devido a lesão de Saim e também teve uma grande parceria.

“Babar depois de pensar, ele concordou com o desafio”, acrescentou a fonte.