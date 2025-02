Os sete melhores gols na história da Premier League

Todos esses objetivos chegaram nos primeiros 12 segundos do jogo.

Uma das ligas de futebol mais observadas do mundo, a Premier League abriga alguns dos melhores jogadores de futebol da Europa. Com jogadores de alta qualidade, a liga também oferece aos espectadores um grande número de gols. Em um dos jogos contra o Leicester City, o meio -campista do Everton, Abdoulaye Doucoura, marcou o primeiro gol nos 12 segundos do começo.

No entanto, isso estava longe de ser o objetivo mais rápido da Premier League. Aqui, observamos os sete gols mais rápidos já marcados na história da liga e também verificamos onde está localizada a greve de Doucoura.

7. Mark Viduka (11,90 segundos)

https://www.youtube.com/watch?v=E_L35EMXGRI Olhe: o objetivo de Viduka vs Charlton Athletic

Em 17 de março de 2001, o Leeds United jogou um jogo fora de casa contra o Charlton Athletic no vale. O Leeds United era um nome proeminente no futebol inglês na época. Mais tarde naquela temporada, o clube até garantiu um lugar nas semifinais da UEFA Champions League.

Ian Harte tocou um passe longo do flanco esquerdo do terço defensivo de Leeds que caiu com precisão para Alan Smith. Smith mostrou sua classe enquanto ele habilmente levou dois defensores no ombro. Então ele o dirigiu no caminho de um Viduka não marcado.

O australiano tinha espaço na frente dele e um chute clínico no canto inferior não deu nenhuma oportunidade para o goleiro atlético de Charlton.

Mark Viduka é o único jogador não europeu nesta lista.

6. Christian Eriksen (10,54 segundos)

https://www.youtube.com/watch?v=mt_fjpxqpji Olha: o objetivo de Eriksen nos primeiros 11 segundos contra o Manchester United

Depois do Chelsea, o Tottenham Hotspur é o clube que marcou a maioria dos gols nos primeiros 60 segundos de um jogo da Premier League (11). O meio -campista dinamarquês, Christian Eriksen, é um deles. Seu gol veio em um jogo em casa (Wembley Stadium) contra o Manchester United em 31 de janeiro de 2018.

Foi um começo brilhante para o jogo com a defesa do United preso para tirar uma soneca durante todo o processo desse objetivo. Harry Kane dirigiu uma longa bola aérea de Jan Vertonghen para uma lanchonete, correu na United Box.

O ano de 21 anos mostrou um movimento de negócios enquanto colocava a bola em um prato para Christian Eriksen. Por sua vez, Eriksen não ficou enganado quando ele enrolou a bola além de David de Gea, que ficou lá sem cometer uma imersão.

Este é o objetivo mais rápido no novo estádio de Wembley.

5. Alan Shearer (10,52 segundos)

https://www.youtube.com/watch?v=zmnvrwhxnw4 Olhe: o segundo golpe de 10,52 do Shearer contra o Manchester City

Alan Shearer é o maior goleador da história da Premier League. Esse golpe de 10,52 segundos é o objetivo mais rápido da esquerda na história da Premier League e também a mais rápida para uma equipe local.

O gol marcou em um jogo entre o Newcastle United e o Manchester City em 18 de janeiro de 2003 no St. James ‘Park.

Os Howmers são comuns no futebol. Mas quando você é goleiro, ele pode custar muito. Um passe traseiro veio de um defensor da cidade para o goleiro Carlo Nash. Shearer, vestindo cores preto e branco, pressionou com força, pedindo ao Guardian que limpe suas falas. No processo, Nash o atingiu no próprio Shearer.

O homem que marcou 260 gols na Premier League não achou difícil colocar a bola em uma rede vazia.

4. Abdouye Doucoura (10,18 segundos)

Este é o lugar para o novo participante da lista após um bom tempo. Abdouye Doucoura nasceu na França, mas interpretou como internacional para o Mali. O jogador jogou em clubes como Stade Rennais, Granada, Watford e agora Everton.

3. Ledley King (9,82 segundos)

https://www.youtube.com/watch?v=9XCSSUKPT_G Olha: Ledley King recebe o segundo gol da Premier League mais rápido na história

O ex -capitão do Tottenham Hotspur, Ledley King, é o único centro a retornar à lista. Este foi o primeiro gol da Premier League marcada por King. Então ele foi ao Embolsar 10 gols em 268 jogos na Premier League.

O jogo foi disputado no Valley Parade em 9 de dezembro de 2000, entre Bradford City e Tottenham Hotspur.

O Tottenham se apresentou desde o início. Uma bola longa apontada para os atacantes limpou apenas para cair na frente de King, que por sua vez avançou com a bola e fez uma longa tentativa de gol. Felizmente, a bola em sua viagem levou um desvio de um jogador de Bradford e chegou sem problemas no gol.

Esse objetivo criou um recorde que foi mantido por 18 anos.

2. Philip Billings (9,11 segundos)

Billings abriu o placar para Bournemouth contra o Arsenal em 4 de março de 2023. O faturamento marcou antes que o Arsenal pudesse tocar a bola. Ele registrou o segundo gol mais rápido na Premier League

1. Shane Long (7,69 segundos)

https://www.youtube.com/watch?v=ckc04byqmko Olha: Shane Long marcou o objetivo mais rápido da história da Premier League

Shane Long quebrou o recorde de 18 anos de King em um jogo entre Watford e Southampton em Vicarage Road em 23 de abril de 2019.

Foi a primeira vez desde 2016 que, durante muito tempo, ele obteve em dois jogos consecutivos. O primeiro chegou contra o Liverpool e o segundo neste jogo.

O zagueiro de Watford, tentando inchaço uma bola aérea para a frente, atingiu -a diretamente a um Shane prensado. O irlandês levou a bola para a frente e contribuiu com um goleiro crescente para criar um novo recorde na Premier League.

