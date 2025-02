Os Steelers liberam um veterano que passa por corredor em um movimento de redução de custos meses após adquiri -lo de Packers

O Pittsburgh Steelers iniciou os preparativos para a estação das agências gratuitas 2025. Esse processo incluiu o lançamento de uma segunda rodada adquirida pelos Steelers pouco antes do prazo comercial no ano passado.

Pittsburgh lançou O apoiador externo veterano Preston Smith, um movimento que libera US $ 12 milhões em espaço de capitalização (H/t o pittsburgh pós-gazeta).

Smith passou oito jogos com o Steelers depois que Pittsburgh adquiriu Através do comércio com os Packers em troca de uma sétima seleção de 2025. O acordo foi reduzido logo após Smith solicitar uma troca baseada em seu desejo de jogar em um time que usa uma defesa de 3-4.

“É exatamente o que eu tenho jogado nos últimos nove anos da minha carreira”, disse Smith logo após ser mudado, Através da revisão da Tribune Pittsburgh. “Apenas estar de volta ao sistema é como andar de bicicleta favorito novamente”.

Embora pareça se encaixar bem no papel, Smith não teve um grande impacto durante seu tempo com o Steelers. Ele teve apenas duas capturas em oito jogos e foi um arranhão saudável para a derrota dos playoffs de Pittsburgh Commodines contra os Ravens.

Ao lançá -lo agora, o Steelers deu a Smith um início antecipado na Free Agency, que começa oficialmente em 12 de março. Smith, 32, deve ter um mercado decente, apesar da queda no ano passado na produção. Ele teve oito capturas em 2023 e contou 41,5 capturas de 2019-23, que incluíram 12 capturas em sua carreira em 2019.

Uma segunda rodada de 2015, as 70,5 corridas de Smith são o 14º mais ativo. Ele passou suas primeiras quatro temporadas em Washington antes de passar as seis temporadas seguintes com o Packers, onde acumulou 44 capturas.

Enquanto Smith começará a procurar uma nova equipe, os Steelers agora tentarão encontrar sua substituição. Pittsburgh tem três quartos de seus passagens já em seu lugar com as manchetes TJ Watt, Alex Highsmith e o apoio Nick Herbig, que teve uma captura de 5,5 de sua carreira na última temporada.