Os Steelers organizarão um jogo internacional em Dublin, que marca o primeiro jogo da NFL na Irlanda

O Pittsburgh Steelers organizará o primeiro jogo da NFL na Irlanda no Croke Park, em Dublin. (Foto de Seb Daly/SportsFile através de imagens Getty)

A presença internacional da NFL continua a crescer, com a liga anunciando um jogo na Irlanda na próxima temporada. O Pittsburgh Steelers será a equipe designada para o confronto, que ocorrerá no Croke Park, em Dublin.

O jogo marcará a primeira aparição da NFL no país. Nos últimos anos, a Irlanda organizou uma série de confrontos de futebol universitário como parte do University Football Classic. O estado de Kansas e o estado de Iowa estão configurados para começo A temporada de 2025 no estádio Aviva, em Dublin.

Detalhes adicionais, como quando o jogo ocorrerá e quem jogará o Steelers, serão anunciados mais tarde.

A NFL jogou vários jogos na vizinha Londres, com mais três planejados para a próxima temporada. A liga também anunciou outros dois jogos internacionais, ambos primeiro para a NFL: os Miami Dolphins estão indo para Madri, enquanto o Angeles Rams jogará em Melbourne, Austrália.

O comissário da NFL Roger Goodell aumentou os Jogos Internacionais da Liga nos últimos anos, dizendo em novembro que estava procurando oito jogos internacionais na temporada de 2025. Também é esperado que um jogo seja anunciado em Berlim, Alemanha.

A NFL também organizou jogos na Cidade do México no passado. A liga viajou para o Brasil pela primeira vez na última temporada, começando a temporada de 2024 com um jogo em São Paulo.