Os tanques de tiro e exército param o jogo no evento ATP Challenger Tour

O evento Brazzaville ATP Challenger Tour parou devido a uma situação de guerra civil.

Quando se sente que viu tudo, o tênis ocorre primeiro a ele um histórico. O Brazzaville Challenger 2025, a segunda edição da competição, é um evento profissional de tênis que é disputado em quadras de barro. Parte da turnê ATP Challenger de 2025, o torneio estava programado para ocorrer em Brazzaville, República do Congo de 17 a 23 de fevereiro.

No entanto, nunca foi visto como antes das imagens do evento durante uma partida entre Ivan Denisov e Guy Den Odden. As autoridades foram forçadas a suspender o jogo por 10 minutos, devido aos tiros ouvidos de uma estrada exatamente adjacente para o tribunal.

Pode -se imaginar o quão desafiador deve ter sido para os jogadores, esforçando -se para melhorar sua classificação ATP enquanto competia na agitação da situação de perturbação civil. Devem ser feitas perguntas sobre a decisão de reproduzir o evento em tais circunstâncias.

Brazzaville, localizado na República Democrática do Congo, atualmente é atormentada por crescentes distúrbios políticos. Os grupos rebeldes no Dr. Congo e o vizinho Ruanda promoveram manifestações violentas que derramaram nas ruas do Dr. Congo. A situação piorou desde janeiro e, portanto, a decisão de realizar um evento de tênis em um lugar tão perigoso faz pouco sentido.

As câmeras que capturam o jogo gravavam pessoas reunidas em uma rua próxima antes de fotos fortes, seguidas de gritos. As cenas mais aterrorizantes se seguiram, quando os tanques do exército se estenderam nas ruas do Congo, que foi pego pelas câmeras que cobriam a festa de tênis.

O caos criado no Congo forçou a célula ATP Challenger a dar uma explicação. Em sua declaração, eles comentaram que o barulho foi causado como resultado de uma academia de polícia próxima que participou de exercícios, negando qualquer participação de um tumulto.

Podemos confirmar que o jogo foi temporariamente suspenso hoje no Brazzaville Challenger, na República do Congo, devido a um exercício de treinamento de rotina realizado por uma academia de polícia próxima. A suspensão durou aproximadamente 10 minutos, após o que o jogo foi retomado sem problemas … pic.twitter.com/qixkgqb7sq – ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) 18 de fevereiro de 2025

No entanto, as declarações da turnê não puderam justificar as imagens que os fãs de tênis viram antes. As pessoas gritaram, o gás lacrimogêneo estava sendo usado e foi realizado um tiro pesado. Den Outden, que estava envolvido neste concurso, alegou anteriormente que seu telefone foi roubado, destacando ainda mais preocupações de segurança no local.

Finalmente, o jogo foi retomado e o número 270 do mundo derrotou Denisov confortavelmente por 6-1 6-3.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama