Os times do Norte voltam a dominar e Marcus Freeman recebe interesse da NFL | Pesquisador de futebol universitário

No episódio de hoje de O pesquisador de futebol universitário, Dan Wetzel, Ross Dellenger e Pat Forde da SI dão as maiores manchetes no Campeonato Nacional entre Notre Dame e Ohio State. Eles cobrem a tomada do Norte de Atlanta, Marcus Freeman recebe interesse da NFL e comentários de Ryan Day em sua última coletiva de imprensa.

Também no programa de hoje, Wetzel leva os caras a uma toca maluca sobre como Carson Beck acabou em Miami. Além disso, Dellenger compartilha sua história recente sobre como as conferências de poder estão lutando para garantir maior controle sobre os modelos pós-temporada para todos os esportes.

(13:18) O Norte invade Atlanta

(16:00) Ryan Day x Lou Holtz Parte 2

(20:17) Marcus Freeman para os Bears

(26:56) Avaliações da CFP TV e preços dos ingressos

(30:33) Abutres NIL

(39:24) Teoria do Dominó de Caitlin Clark

(50:27) Mais poder na conferência

(1:05:28) Tribunal Popular

