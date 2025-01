Os tiros de Nithin Raju Raju no recorde nacional para obter um ouro de 10 metros do rifle de ar feminino; Anish Bhanwala ganha pistola rápida de incêndio 25 m

O ex -vencedor da Copa do Mundo, Raju Nithin, derrotou um campo forte que incluía o medalhista da asiática Ramita Jindal e o olímpico Elavenil Valarivan, não apenas para criar um recorde nacional, mas perdeu o signo mundial através de uma fração de um ponto no caminho para Gold em ouro 10 metros de medição nos 38º Jogos Nacionais em Dehradun na quinta -feira. Entre os outros resultados de Haryana, o medalhista de prata do mundo em 2022. Anish Bhanwa empacotou ouro no Rapid Fire Pistol Party a 25 m.

Narmada, representando Tamil Nadu, ganhou o pódio mais alto com um resultado de 254,4, vencendo o desafio de Arya Borse de Maharashtry (252,5) e Ramita (230.4) na final de oito tiros.

Nesse processo, ela quebrou o National Mark 252.9 determinado pelo Chandel Olímpico Apurvi no Campeonato Mundial de 2019 em Nova Délhi. O recorde mundial neste evento é de 254,5 pontos, estabelecido por Huang Yuting da China durante a final da Copa do Mundo da ISSF do ano passado em Nova Délhi.

“Não posso expressar o quanto estou feliz. Representando meu estado é sempre um ponto de orgulho. A pressão da pressão em um intervalo faz parte do jogo, mas hoje tudo foi combinado “, disse Narmada.

Pensando em sua jornada, Rzemada teve algumas palavras para jovens atletas.

“Em vez de procurar modelos, seja o seu. Empurre todos os dias e você terá sucesso. Foi a terceira maior conquista da carreira de Narmada, de 23 anos, depois de vencer a equipe mista de 10 metros do time de ouro bartendo Rudrankkks Patil no Campeonato Mundial do Cairo 2023 e empacota o bronze no Campeonato Mundial em Bhopal no mesmo ano.

Awremalad e controle total sobre seus nervos, uma Narmada, que foi a terceira no final da rodada de qualificação na quarta -feira, filmou vários resultados para estimular sua autoridade sobre seus rivais mais excelentes na final.

Ela consistentemente aplicou altos resultados com três chutes, que alcançaram o impacto máximo em 10.9, enquanto os próximos dois tiros no final de 24 tiros trouxeram 10,8. Na final, não caiu abaixo de 10 em nenhum dos 24 tiros.

Arya Borse, de 22 anos, de Maharashtra, também desfrutou de uma ótima viagem, e todos os dias ele obtinha o resultado mais alto com um resultado de 252,5, mas o medalhista de ouro da Copa do Mundo em 2022. Ele não saberia antes da final que Narmada apresentaria um desempenho recorde.

Bronze Sagitário Haryana Asiático Jogos Asiáticos Ramita, Ramita, que lançou um excelente resultado em uma qualificação de 634,9 para obter qualificações, teve que se contentar com uma medalha de bronze, apesar de ter inventado outro desempenho carregado que viu o tiroteio dela foi constantemente Resultados.

Enquanto isso, Bhanwa terminou com 31 hits, três antes do medalhista de prata Gurpreet Singh de serviços (28 hits) na final da pistola de incêndio rápido a 25 m.

Bhanwall, que voltou à competição após um longo intervalo, sorriu após a vitória.

“Esta é a minha primeira medalha após as paraolimpíadas e é ótimo voltar. Ele disse.

O tiroteio é uma disciplina na qual muitos melhores jogadores participam dos Jogos Nacionais.

Todos os atiradores que competiram no ano passado nos Jogos Olímpicos em Paris, exceto o medalhista duplo Manu Bhaker e Esha Singh, serão vistos em ação nos Jogos Nacionais.

No total, 364 atiradores representam 29 equipes nos Jogos Nacionais, graças aos quais disparam as estrelas da atratividade dos jogos.

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).