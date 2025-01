Os treinadores da FBS votam para reduzir a janela do portal de transferência para 10 dias e implementar o período morto de recrutamento em dezembro

CHARLOTTE – Os treinadores da FBS aprovaram por unanimidade uma janela de portal de transferência de 10 dias na terça-feira. Pela proposta, os jogadores teriam de 2 a 12 de janeiro para entrar no portal de transferências, eliminando as janelas de dezembro e abril. Se aprovadas pela NCAA, as mudanças poderão entrar em vigor já na temporada 2025-26.

As mudanças têm como objetivo ajudar jogadores e treinadores a se concentrarem melhor na preparação para os jogos de bowl. O desgaste do elenco fez com que vários times ficassem com falta de pessoal nesta temporada do bowl, mais notavelmente Marshall, que se retirou do Independence Bowl depois que vários jogadores entraram no portal de transferência após a saída do técnico Charles Huff do programa para Southern Miss.

A proposta precisa da aprovação do comitê e do Conselho da Divisão I, onde provavelmente enfrentará alguma resistência.

“Essas recomendações têm como objetivo fornecer aos estudantes-atletas e treinadores mais oportunidades de se concentrarem em sua temporada, preservando oportunidades para os estudantes que optam por se transferir para continuarem a fazê-lo durante um semestre tradicional de primavera”, disse Craig Bohl, diretor executivo da American Soccer Coaches. Associação.

Os treinadores também propuseram alterar o período de silêncio de recrutamento de duas semanas em Dezembro para um período morto, transformando efectivamente todo o mês de Dezembro num período morto. Durante os períodos mortos, os treinadores não têm permissão para contato pessoal com clientes potenciais e pais.

Cerca de 60 treinadores da FBS participaram da reunião anual da American Football Coaches Association na terça-feira, um aumento na participação em comparação aos últimos anos. A reunião de quatro horas concentrou-se principalmente no portal de transferência e no cronograma de recrutamento.

“Nossos treinadores se preocupam profundamente com os alunos-atletas, então esta decisão foi tomada através do filtro de permitir-lhes mais estabilidade e serem capazes de seguir em frente”, disse Bohl.

Em outubro, o Conselho da Divisão I modificou as janelas do portal de transferências, encurtando o número total de dias de 45 para 30 para o ano letivo de 2024-25. A janela do portal de transferências de inverno durou 20 dias (9 a 28 de dezembro). Um período de 10 dias está programado para abrir de 16 a 25 de abril.