Os três melhores clubes de Neymar podem participar deste verão

O brasileiro está em um acordo de curto prazo com o Santos.

Quando Neymar voltou a Santos, ele foi recebido com uma recepção calorosa. A medida ocorreu após a conclusão de seu contrato com o clube saudita al-Hilal. O atacante mal fez aparições devido a ferimentos prolongados na Arábia Saudita. No entanto, o brasileiro retornou ao seu clube de infância apenas em um acordo de curto prazo que terminará no verão.

Neymar começou a aparecer nos jogos de Santos e está começando a mostrar um bom desempenho. Ele também está tentando atingir seu nível máximo de condicionamento físico. No entanto, não se sabe se o jogador renovará seu contrato em Santos. Os relatórios dizem que pode retornar à Europa ou ingressar nos clubes da MLS. No meio disso, damos uma olhada nos três melhores clubes que o ex-jogador do Paris Saint-Germain poderia participar do verão.

3. Chicago Fire

Em janeiro, Chicago Fire argumentou para fazer uma oferta surpresa para contratar Neymar para o atacante brasileiro do time de futebol da Major League.

As negociações com a representação de Neymar continuaram, e a equipe da Conferência Leste poderia tornar o comércio financeiramente viável. No entanto, as fontes revelaram que a transferência ainda estava pendente e não estava concluída.

O incêndio não decidiu perseguir o brasileiro, então nunca aconteceu durante a janela do inverno. Quando a janela de transferência é aberta no verão, você ainda pode experimentar as águas e procurar assinar a sensação brasileira.

2. Inter Miami

Em relação à possibilidade de se juntar aos ex -colegas do Barcelona, ​​Lionel Messi e Luis Suarez, em Inter Miami, a estrela do Brasil, Neymar, disse anteriormente que “o futebol está cheio de surpresas”.

Antes de fazer uma transferência recorde de US $ 230 milhões para Paris St. Germain em 2017, o brasileiro formou uma combinação mortal com Messi e Suárez para orientar o Barcelona para o agudo em 2015. O 33 -ano marcou 118 gols para o PSG antes do GO. No entanto, ele não pôde vencer a Liga dos Campeões com o PSG antes de se mudar para a professora saudita, apesar de seu tremendo sucesso nacional.

Mas seu tempo no clube saudita também não foi proveitoso e decidiu rescindir seu contrato. Neymar estava fortemente ligado a Heron antes de se juntar a Santos. O Inter Miami poderia entrar na corrida para assinar Neymar quando seu acordo com o Santos Expira, pois eles adorariam fornecer aos fãs a emoção da Associação do MSN.

1. Barcelona

De acordo com relatórios recentes na Espanha, o extremo espera retornar a Barcelona para um segundo mandato em 2025-2026, depois de recuperar sua condição física com Santos.

Neymar quer assinar um pré -contrato com Blaugrana antes de ingressar na equipe em uma transferência gratuita neste verão, de acordo com o jornalista de Barcelona, ​​Joan Fontes.

Segundo relatos, LaPorta e Neymar tiveram discussões frutíferas, e o presidente de Barcelona é suscetível ao retorno de Neymar sempre que o homem de 33 anos pode demonstrar sua condição física.

