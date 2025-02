Os três melhores jogos possíveis para o campeão americano Shinsuke Nakamura na WWE WrestleMania 41

Quem pode enfrentar Shinsuke Nakamura na WrestleMania 41?

Com o Royal Rumble 2025 no espelho retrovisor, o caminho para o WrestleMania 41 chegou em segundo março. A maior parte da atenção se concentra na turnê de despedida de John Cena e na surpreendente vitória do uso de Jey de Rumble Men.

Os campeões mundiais também adotaram o centro do palco, principalmente após o enorme triunfo do uso. No entanto, o cenário do campeonato médio recebeu menos atenção, sem uma clara indicação de possível lutar pelo WrestleMania 41.

Como resultado, o futuro do cenário do campeonato dos Estados Unidos é incerto. Nesta lista, esperamos preencher o vácuo prevendo três confrontos para o título da WWE US com Shinsuke Nakamura para o show.

3. Jimmy Uso

Essa luta carece da atmosfera de “grande luta” que deve ter um duelo do WrestleMania Championship, mas tem um grande potencial de história. O evento principal que Jey Use cruzou o telhado de vidro e vai para uma ótima partida para o título mundial no show em Las Vegas.

No entanto, seu irmão gêmeo, Jimmy Use, lutou como uma sensação solo e agora é encontrado nos passos de Jey. Como o líder do movimento de Yeet deve se tornar um número de eventos principais, é improvável uma reunião de uso completo.

Como resultado, Big Jim precisa gerar impulso e consolidar sua reputação como uma estrela solo. A WWE sugeriu uma batalha entre o Shinsuke Nakamura e o uso de Jimmy.

2. Randy Orton

Randy Orton está fora de ação desde novembro de 2024, quando recebeu um pacote que Jevin Owens, de Jevin Owens. O curso de ação mais lógico para o Viper seria perseguir Ko em seu retorno.

No entanto, Owens descobriu um novo objetivo em Sami Zayn. Os dois poderiam enfrentar novamente na WrestleMania 41. Como resultado, o retorno à televisão de Orton carece de um endereço claro.

Uma resposta prática inclui o 14 vezes campeão mundial que retorna à cena do título dos Estados Unidos e conhece Shinsuke Nakamura em Las Vegas. Ter um talento superior respeitável, como o Apex Predator, compete por um campeonato de cartão médio no show aumentará a reputação do cinturão.

1. Festa de escada

O universo da WWE desfruta de partidas de escada na WrestleMania. Do Razor Ramon e Shawn Michaels Classic em 1994, até a equipe da equipe de seis pacotes mais recentes para o WWE Roticing Championship, essas partidas oferecem horas de emoção.

Outro benefício é a abundância de artistas de cartas que poderiam competir nessas competições de vários homens. Andrade, Carmelo Hayes, Braun Strowman e até Jacob Fatu estão entre os possíveis competidores.

Ele também adiciona um elemento imprevisível porque não há plugues. Como resultado, qualquer pessoa pode vencer e reivindicar o título dos Estados Unidos.

