Os três primeiros acabamentos para Tiffany Stratton vs Nia Jax Match no WWE Smackdown (14 de fevereiro de 2025)

Tiffany Stratton e Nia Jax estão prontos para enfrentar esta semana

Nesta sexta -feira, a WWE Smackdown terá um cartão empilhado. Jacob fatu, Braun Strowman e o padre Damian competirão em uma grande partida de qualificação da Câmara de Eliminação do Amor da Ameaças. Naomi interpretará o Chelsea Green em outra partida de qualificação para a Câmara das Mulheres.

Mais importante, ex -amigos enfrentarão uma ótima revanche, já que Tiffany Stratton defende seu campeonato feminino da WWE contra Nia Jax. No primeiro golpe de 2025, Stratton cobrou com sucesso seu dinheiro no banco em Jax, vencendo o campeonato.

Vamos ver três fins possíveis para Nia Jax vs. Tiffany Stratton para o WWE Women’s Championship na sexta -feira.

3. Tiffany Stratton Pins Nia Jax Clean

Pode ser hora de Nia Jax admitir que é na verdade “Tiffy Time”. Tiffany Stratton ganhou recentemente o título da WWE Women, e diz -se que o Triple H já fez acordos para a WrestleMania. Jax poderia servir como um concorrente de marcadores de posição.

A vitória limpa de Stratton contra a força irresistível em Smackdown o ajudará a gerar impulso que se move em direção a Mania. É provável que Charlotte Flair seja seu desafiante. Como babyface, o campeão deve ter maior credibilidade.

Uma vitória decisiva contra Jax contribuirá muito para estabelecer a reputação e a validade de Stratton como campeã feminina da WWE.

2. Os gêmeos Tonga fazem sua estréia causando interferência

A força irresistível pode ter perdido um amigo em Tiffany Stratton, mas você ainda pode contar com a família dela. Os gêmeos de Tonga, Kaoz e Kona poderiam ajudar Nia Jax a reivindicar o Campeonato Feminino da WWE, estabelecendo uma linha de sangue feminina.

Os gêmeos foram fotografados no Centro de Performance em julho passado, e uma aparição surpresa da WWE em Smackdown não está fora de discussão. A família Anoa’i já tem uma influência significativa na lista de homens. Se Jax pudesse fazer os gêmeos Tong se juntarem a ela, isso poderia cuidar da fantasia feminina.

A chegada surpresa e a subsequente vitória no campeonato proporcionariam uma grande ruga para o caminho para a WrestleMania, aumentando o suspense e a imprevisibilidade no show.

1. Charlotte Flair causa interferência

Charlotte Flair, que fez seu retorno no ringue, venceu o Royal Rumble de 2025 e venceu um lugar na WrestleMania. O título feminino da WWE parece ser seu objetivo, o que significa que Tiffany Stratton vs Nia Jax pode não ter um vencedor claro.

A rainha poderia intervir na próxima partida do SmackDown, resultando em uma desqualificação, destrói a conclusão e aumenta o calor do calcanhar. A intrusão de Flair pode causar dificuldades para a força irresistível, o que causou um mini-feud no caminho para a WrestleMania.

Como resultado, Stratton e Jax devem estar atentos ao vencedor do Royal Rumble de 2025, que poderia influenciar seu confronto.

