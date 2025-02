Os três principais sinais romanos reinados retornarão na Câmara de Eliminação da WWE 2025

‘O OTC’ sai indefinidamente devido a uma lesão

Roman Reigns pode retornar na Câmara de Eliminação de Ple da WWE 2025. A empresa parece ter semeado as sementes do que poderia ser uma partida enorme nos próximos meses.

Roman Reigns retorna ao Royal Rumble da WWE 2025, prometendo vencer a partida da Câmara de Eliminação Masculina e enfrentar Cody Rhodes na WrestleMania. No entanto, foi eliminado da competição por Seth Rollins e CM Punk.

Os fãs podem ver o retorno do ‘OTC’ durante a partida da Câmara de Eliminação. Seria uma excelente maneira de criar notícias no PLE. Confira os três sinais romanos de reinados aparecerão na câmara de eliminação de 2025.

3. Seth Rollins atacou Roman Reigns na WWE Royal Rumble 2025

O último participante da câmera de eliminação masculina de 2025 será determinado na próxima edição da WWE Raw. Seth Rollins e Finn Balor competirão pela posição.

O recente registro de Finn Balor prevê que o príncipe sofrerá uma derrota contra o visionário. Isso colocará Rollins no combate da câmara de eliminação.

Seth Rollins lançou um ataque desagradável a Roman Reigns depois que ela foi eliminada do Royal Rumble. Os dois homens parecem estar lutando, já que os espectadores podem testemunhar o sucesso do OTC Rollins antes de entrar na gaiola, custando sua posição.

Reigns pode ou não substituir o visionário no combate da câmara de eliminação. No entanto, dado o que ele fez com Seth Rollins no Royal Rumble, sua chegada para eliminá -lo é plausível.

2. CM Punk já está na partida da WWE Elimination Chamber

Um dos melhores artistas, CM Punk, já se classificou para a partida de eliminação masculina de 2025.

CM Punk eliminou os reinados romanos no Royal Rumble de 2025. Suas ações podem ser caras, especialmente porque o OTC se despediu de eliminá -lo logo depois.

Reigns pode retornar à câmara de eliminação e atingir Punk, custando -lhe a luta e deixando -o em uma pilha. Sem desqualificações em combate, seria bom ver que o melhor do mundo deixa a gaiola sem ser consertado ou eliminado.

1. Rumores em torno da possível partida de ameaça tripla na WrestleMania 41

A WWE deve ter alguns planos para Roman Reigns na WrestleMania 41, pois é uma das melhores estrelas da empresa hoje.

De acordo com especulações recentes, a WWE já tem um jogo de ameaças triplo programado para o OTC, incluindo Roman Reigns, CM Punk e Seth Rollins.

As sementes para o show parecem ter sido estabelecidas desde que os três meninos estavam envolvidos em uma eliminação histórica no Royal Rumble 2025.

Os fãs da WWE podem ver que o OTC emerge na câmara de eliminação para promover sua disputa com um slot ao lado de CM Punk, Seth Rollins ou os dois meninos. Seria uma excelente abordagem para estabelecer o enorme concurso para o show.

