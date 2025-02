Os uniformes da edição da Ditch City após publicar 1-9 recordes neles

O Los Angeles Lakers parece ser um lote supersticioso. Entrando no sábado, a equipe Foi agendado Para usar sua edição do “Lake Show” uniformes contra o New York Knicks. Em vez disso, eles levaram o chão com sua declaração de uniformes roxos, e o motivo foi o desempenho passado.

Los Angeles tem 1-9 em suas edições da cidade, em uma temporada em que ele tinha um recorde de 27-19 em geral antes do jogo.

Mike Trudell Team Reporter Ele disse que a troca era uma “decisão da equipe”, enquanto o treinador -chefe JJ Redick não parecia se importar, através de ESPN:

“Espero que estejamos vestindo camisetas T e shorts combinando”, disse o técnico do Lakers, JJ Redick, piada antes do jogo. “Eu realmente não me importo com a cor das camisas T”.

Os Lakers podem encerrar os uniformes de sua edição da cidade. (Foto de Emilee Chinn/Getty Images)

O Lakers, cujo site diz que o uniforme da edição da cidade reflete como “O ‘Lake Show’ não está apenas ganhando“Eles estão programados para usar seus fios recém -banidos oito vezes mais nesta temporada. ESPN Ele informa que a equipe visitará esses planos durante o intervalo das estrelas.

Os uniformes da edição da cidade estão mudando de uniformes destinados a oferecer uma alternativa ao aspecto usual de cada equipe. Na prática, os uniformes são um veículo para a NBA ter um conjunto de mercadorias que giram continuamente para vender fãs a cada temporada, para que a liga não ame o Lakers para deixar os uniformes no meio da temporada.