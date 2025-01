Os Vikings gastam quase US $ 2 milhões em ingressos para o Ford Field de Detroit para o confronto da Semana 18 contra os Leões

O confronto da semana 18 de domingo à noite entre o Minnesota Vikings e o Detroit Lions pode muito bem ser o melhor da história da temporada regular da NFL, com dois times ostentando recordes de 14-2, o maior número de vitórias combinadas em um jogo fora dos playoffs.

Com a posição número 1 nos playoffs da NFC e um adeus na primeira rodada em jogo, os Vikings estão gastando recursos consideráveis ​​​​para garantir que tenham uma forte representação de fãs no Ford Field de Detroit. Para ser exato, a equipe gastou quase 2 milhões de dólares.

Antes do jogo de domingo, os Vikings compraram aproximadamente 1.900 ingressos no estádio dos Lions no mercado secundário por cerca de US$ 1.000 por ingresso, de acordo com Albert Breer da Sports Illustrated. A equipe então ofereceu aos titulares de ingressos de temporada a oportunidade, por e-mail, de comprar os assentos por um preço muito mais baixo, alguns por apenas US$ 200 por ingresso.

Os titulares de ingressos para a temporada do Minnesota Vikings tiveram a oportunidade de comprar ingressos no Ford Field de Detroit para o confronto da semana 18 contra o Detroit Lions. Os assentos foram adquiridos no mercado secundário. (Foto de Steph Chambers/Getty Images)

Os Leões notaram a atividade e descobriram o e-mail dos Vikings oferecendo à base de ingressos para a temporada “a oportunidade de comprar assentos de nível inferior para o jogo de domingo à noite”. Localizado principalmente atrás do banco do time visitante no Ford Field, os ingressos foram oferecidos pela primeira vez. -Venha, primeiro a ser atendido.

Além disso, Minnesota afirmou que os ingressos eram “destinados ao uso dos fãs dos Vikings e não à revenda”.

Porém, por serem compradores de ingressos, a ideia de fair play não foi seguida por todos os compradores, conforme detalhou Breer.

“Um titular de ingresso vendeu seu assento no mercado secundário por US$ 724. O comprador então se virou e vendeu o ingresso para a Advantage Tickets, uma empresa com a qual os Vikings trabalhavam, por US$ 1.200”, escreveu ele. “Os Vikings então venderam o ingresso para um titular de ingresso de temporada por US$ 300. O titular de ingresso de temporada, por sua vez, vendeu-o no mercado secundário por US$ 690. Esse comprador era potencialmente um corredor, já que o ingresso está de volta ao mercado. “

O caminho daquele ingresso em particular atraiu a atenção dos Leões e a equipe entrou em contato com a NFL para apontar o que os Vikings estavam fazendo. No entanto, a liga disse que Minnesota não violou nenhuma regra ao fazer isso, informou Breer.

Os Vikings insistem que pretendiam dar às famílias dos jogadores e da equipa técnica um melhor ponto de vista (e talvez uma oportunidade maior de afectar o ruído da multidão perto da sua linha lateral) através da compra de lugares para além dos cerca de 600 lugares normalmente disponíveis na estrada. equipamento.

“Dada a singularidade deste jogo, queríamos oferecer aos nossos stakeholders (funcionários, familiares, portadores de ingressos para a temporada e parceiros de equipe) a oportunidade de participar”, disse o porta-voz dos Vikings, Jeff Anderson, em comunicado à SI.

Será que 2.000 torcedores farão a diferença em meio ao Ford Field com capacidade para 65.000 pessoas, que provavelmente estará repleto de torcedores entusiasmados do Lions torcendo por seu time pela primeira colocação em primeiro lugar nos playoffs e o primeiro passo esperançoso em direção à primeira aparição da franquia no Super Bowl? Talvez não.

No entanto, a disposição dos Vikings em pagar uma quantia significativa de dinheiro para dar aos seus torcedores (ou “partes interessadas”) uma presença no que é provavelmente o maior jogo de rua da história do time é certamente notável. Admirável, até, considerando que a NFL afirma que nenhuma regra foi quebrada com esta iniciativa.

Os Leões derrotaram os Vikings no US Bank Stadium na Semana 7, 31-29, no field goal de 44 jardas de Jake Bates faltando 19 segundos para o final do jogo.