Os vikings remontam à data de vazio do contrato CB Byron Murphy, você não pode mais usar o rótulo da franquia, por relatório

O Minnesota Vikings terá que chegar a um contrato de longo prazo com o Corner Byon Murphy ou permitir que ele atinja a agência gratuita sem restrições.

De acordo com um Relatório da ESPNOs Vikings e Murphy chegaram a um acordo mútuo para adiar a data de vácuo em seu contrato atual até um dia antes do início do Ano Novo da Liga. A medida dá aos dois mais tempo para negociar um pacto de longo prazo, mas, como conseqüência do acordo, os vikings não podem mais usar o rótulo de franquia em Murphy, porque a data de vácuo ocorre após o prazo da etiqueta de franquia.

O acordo de Murphy foi originalmente unido nesta semana. Se ele e os vikings não conseguirem chegar a um novo contrato de contrato para o dia anterior ao início do ano da Liga 2025, os US $ 4,2 milhões restantes em um bônus de assinatura que se estende pelos três anos nulos de seu contrato acelerarão nos livros de Minnesota para livros Para os livros de Minnesota para a temporada de 2025.

Murphy assinou um contrato de dois anos e US $ 17,5 milhões com o Minnesota antes da temporada de 2023 e desempenhou um papel importante na unidade do coordenador defensivo de Brian Flores nos últimos dois anos.

Ele jogou 99% dos instantâneos defensivos da equipe em 2023 e 93% em 2024, que foi a primeira temporada do Pro Bowl de sua carreira. O ano terminou com seis interceptações e 14 passes réus, e de acordo com o Pro Football Focus, permitiu a qualificação de um pino 24 mais baixo (80,0) em lançamentos em sua direção fora dos 127 cantos que tocaram pelo menos 150 instantâneos de cobertura.

Os Vikings também têm Stephon Gilmore, Camryn Bynum e Shaquill Griffin atingindo a agência gratuita no ensino médio, e não necessariamente têm um substituto pronto para Murphy no canto. Provavelmente seria preferível chegar a um acordo de um contrato de longo prazo, mas Murphy agora tem uma boa alavancagem de seu lado sem a possibilidade de uma gravadora de franquia.