Os Warriors fizeram Kevin Durant Comércio alinhado em um acordo que teria enviado Jimmy Butler para o Suns, por relatório

Os Golden State Warriors obtiveram outra estrela para combinar com Stephen Curry durante as próximas 2 temporadas Jimmy Butler Trade Quarta -feira, horas antes de 2025 NBA Prazo do comércio. Mas Butler não era necessariamente a primeira opção do Golden State. Sabia -se que os Warriors estavam procurando ajuda antes do prazo, e o Golden State estava em cada estrela disponível. No início desta semana, no entanto, sua abordagem estava aparentemente em um nome de família: Kevin Durant.

Sim, o atual Phoenix Sun e o futuro membro do Hall of Fame que ajudaram a levar os Warriors a dois campeonatos, jogaram três temporadas com o time e saíram sem cerimônias para se juntar às redes do Brooklyn no verão de 2019. Esta equipe atual dos Warriors está não empilhado. Quando a equipe de Durant deixou o Oklahoma City Thunder para participar em 2016, mas uma reunião seria intrigante.

Mas havia um ótimo lugar: Durant soube de um possível comércio e soube que ele não queria voltar e brincar pelos Warriors. Segundo relatos, Durant e Curry tiveram uma conversa por telefone nos últimos dias que Curry era conhecido que uma reunião era “extremamente improvável”. Por Anthony Slater of Athletics.

Brian Windhorst de ESPN Ele relatou quinta -feira de manhã que um acordo de três equipes estava alinhado entre os Warriors, Suns e Miami Heat. Naquela versão de uma negociação, Durant teria sido enviado para Golden State, enquanto Butler teria desembarcado em Phoenix. Isso teria alcançado Butler o que ele originalmente queria, em Phoenix, mas Durant não tinha interesse em jogar novamente pelos Warriors, então Golden State se virou.

É um pensamento sísmico “o que aconteceria se” por várias razões. Por que o Suns pensaria que são melhores com Butler em vez de Durant? E o que teria produzido uma reunião de Durant-Warriors? O grande fato de Phoenix até divertir o comércio Durant é apenas o último exemplo do selvagem que foi o prazo comercial deste ano, destacado pelo fato ainda mais impressionante de que os Dallas Mavericks trocaram o astro de 25 anos, Luka Doncic para o Los Angeles Lakers. .

Graus comerciais de Jimmy Butler: Warriors Get ‘B+’ para um balanço importante, o calor é vendido após a saga com estrela Sam Quinn

Embora o Suns ainda pudesse ter mudado de Durant de qualquer maneira, já que ele não tem uma cláusula de não -quadro como seu companheiro de equipe Bradley Beal, que finalmente é a razão pela qual Phoenix não é a única foto de Butler em uma camisa em uma camisa, os Warriors Não quero assumir o que teria sido um descontentamento Durant.

No final, os Warriors obtiveram uma segunda estrela, embora provavelmente não fossem a que eles realmente cobriram, já que havia Curry e as preocupações de Steve Kerr sobre o ajuste de Butler no vestiário. Mas agora o Golden State terá o resto da temporada para descobrir como Curry e Butler se encaixam, e nos próximos dois anos, quando Butler assinou uma extensão de contrato de dois anos e US $ 111 milhões, alinhando seu acordo com Curry e Draymond Green. É o sinal mais seguro de que os Warriors tentarão construir um concorrente em torno de Curry no final de sua carreira, mas o tempo dirá que, se esse fosse um movimento os colocará mais perto de vencer um campeonato.