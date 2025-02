Khumayun Sultannov alcançou a maior surpresa do dia depois de vencer a Escola Tristan.

O interesse indiano pelos singles falhou no Maha Open 2025, quando os jovens jogadores indianos Manas Dhamne e Aryan Shah caíram. Enquanto isso, Khumayun Sultov, do Uzbequistão, e Jurij Rodionov, da Áustria, assumiram o desconforto contra os jogadores plantados na primeira rodada no estádio de tênis Mhalunge Balewadi.

Dezenove anos, Aryan Shah, que recebeu um empate principal, o curinga fez o seu melhor, mas não poderia ter um impacto contra Brandon Holt dos Estados Unidos. Holt, que é filho da lendária estrela americana de tênis de Antihoras Tracy Austin, jogou um tênis sólido da linha de base para gravar uma vitória por 6-2, por 6-2 contra o ariano Shah em 1 hora e 12 minutos.

Em uma partida fechada que durou 1 hora e 42 minutos, Billy Harris, da Grã-Bretanha, da Grã-Bretanha, venceu Billy Harris, da Grã-Bretanha, sufocou o desafio do local de 17 anos, Dhamne Ladune, vencendo por 6-4, 6-4. Dhamne começou bem com um intervalo e liderou por 2 a 0 no primeiro set, mas Harris provou ser uma porca difícil de quebrar, quebrando o índio duas vezes no primeiro set e uma vez no segundo set para chegar à segunda rodada.

Manas jogou acima da categoria de idade, mas não teve a experiência para aproveitar seus tribunais locais contra o Harris semeado, que tem uma boa carreira no balanço indiano.

O morador de 269 anos de Tashkent, 229, Khumayun Sultannov, forjou o maior desconforto do dia que derrubou a terceira semente e finalista da edição do ano passado, Tristan School of Australia 6-3, 4-6, 6-3, 6-3 Em uma partida que dura 1 hora e 49 minutos.

Sultannov, que venceu alguns eventos futuros na Índia no ano passado, jogou solidamente a partir da linha de base para perturbar o número 129 do mundo, Shcoolkate, forçando -o a entrar em erros no terceiro set.

Outro jogador não semeado Jurij Rodionov da Áustria perdeu o primeiro set, apesar de atirar em oito ases. No entanto, ele conseguiu levar os próximos dois sets para marcar uma vitória de retorno contra a sétima semeadura de Mochizuki do Japão do Japão do Japão por 6-7 (5) de 218 anos. 9 -Minute Match. O austríaco de 6 pés e 3 polegadas, que foi classificado até 87 no mundo, serviu 15 ases no jogo.

Maha abre os resultados da primeira rodada

(1) Billy Harris (GBR) BT (WC) Manas Dhamne (Ind) 6-4.6-4

Sascha Gueymard Wayenburg (FR) BT (q) Petro Bar Biryuukov 7-6 (6), 5-7, 6-3;

(6) Brandon Holt (EUA) BT (WC) Aryan Shah (Ind) 6-2, 6-2;

(Q) Masamichi Imamura (JPN) BT (Alt) em Clarke (GBR) 7-6 (2), 6-2;

(Q) Michael Geerts (Bel) bt Marek Gengel (CZE) 4-6, 6-1, 7-6 (4);

(5) Ugo Blanchet (de) Bt Enzo Coucaud (de) 3-6, 6-2, 6-3;

(Alt) Kyrian Jacquet (FR) BT Rio Noguchi (JPN) 6-1, 6-3;

Bernard Tomic (Aus) bt Nicholas Mejia (Col) 6-2, 6-2;

KHUMAYUN SULTOV (UZB) BT (3) Escola Tristan (AUS) 6-3, 4-6, 6-3;

Jurij Rodionov (AUT) BT (7) Shintaro Mochizuki (JPN) 6-7 (5), 6-1, 6-2;

August Holmgren (den) vs Dalibor Svrcina (CZE)

James McCabe (Aus) BT (Alt) Enrico Dalla Valle (ITA) 6-0, 6-3;

(Q) Ilia Simakin Bt (LL) Blake Ellis (Aus) 6-4, 6-2.

