Os Yankees ainda estão em busca de um jogador de campo, mas o contrato de Marcus Stroman é um problema

Ele Yankees parece interessado em mudar para a direita Marcos Stromman nesta entressafra, mas o contrato do arremessador veterano é um problema.

Nova York quer liquidar o dinheiro devido a Stroman e usá-lo para adquirir outro jogador de campo e “não particularmente caro”. Ken Rosenthal e Will Sammon do Atlético relatado no sábadocitando fontes familiarizadas com os planos do clube.

Os Yankees ainda têm uma questão em aberto na terceira e segunda bases, mas têm opções internas em ambos os pontos caso uma mudança não aconteça.

No entanto, há uma opção de jogador para a temporada de 2026 no contrato de Stroman que provavelmente está prejudicando seu valor no mercado comercial.

Se o destro arremessar 140 entradas nesta temporada, será ativada a opção de Stroman que lhe deverá US$ 18 milhões para a temporada de 2026.

Stroman, 34, arremessou 154,2 entradas em seu primeiro ano com o Yankees, superando as 136,2 entradas e 138,2 entradas que arremessou nas duas temporadas anteriores em Chicago.

Mas, ao contrário de seu tempo com os Cubs, seu ERA sofreu uma grande queda, pois ele teve um ERA de 4,31 (4,62 FIP) com um WHIP de 1,468 em 29 partidas (com uma aparição fora do bullpen). Stroman arremessou para 3,50 e 3,95 ERAs em suas duas primeiras temporadas no North Side e foi um All-Star em 2023 antes de sua forma estagnar na segunda metade da temporada.

Além de ver suas eliminações por nove perdidas e suas rebatidas por nove entradas ignoradas no ano passado, o especialista em bola rasteira teve a menor taxa de bola rasteira de sua carreira, uma queda de 49,9 por cento em relação aos 57,4 por cento em 2023.

Portanto, os Yankees provavelmente teriam que ajudar a compensar os US$ 18 milhões devidos a Stroman nesta temporada devido a seus problemas de risca de giz, bem como a possibilidade de que ele receberia outros US$ 18 milhões no próximo ano se atingir sua marca de entradas.

E qualquer equipe que queira adicionar Stroman esperaria que ele lançasse mais de 140 entradas, mesmo que às vezes pule suas partidas, limite-o a cinco entradas por partida ou use-o fora do bullpen, observou o relatório do Athletic.