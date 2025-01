Os Yankees assinam a principal perspectiva internacional da SS, Manny Cedeño, para negociar um bônus de US $ 2,5 milhões: relatório

Ele Yankees Eles acrescentaram uma perspectiva internacional muito promovida ao seu sistema agrícola, já que Bedler da cama da América do Baseball Ele informa que a equipe assinou o Campocorto Dominicano de 16 anos Manny rendenorteOh a um contrato na sexta -feira que inclui um bônus para assinar 2,5 milhões de dólares.

Cedeño, que mede 5 pés 11 polegadas e pesa 181 libras, é o folheto internacional número 11 em Lista dos 50 melhores do pipeline da MLB e o segundo jogador mais jovem no ranking. A lei adolescente também foi classificada uniformemente na escala de 20 a 80 do oleoduto da MLB: é marcada com um 50 em geral com ferramentas de rebatidas e borda colocada em 55. De acordo com o Relatório de exploraçãoCedeño é considerado um jogador de alto nível que “tem todas as ferramentas cruas que os clubes estão procurando em um Campocorto”.

Baseball America Ele também tem uma avaliação de Cedeño, e Badler argumenta que o jovem mostra velocidade com a coordenação de morcegos e olhos que o ajuda a colocar a bola em jogo em um ritmo alto. Badler diz que Cedeño tem “uma abordagem de linha e a bola vai bem para o bastão para um jogador com sua estrutura comum”.

Cedeño se junta a uma classe de contratações internacionais dos Yankees que, como relatado, inclui jardineiros Rubén CastilloAssim, Castelo de IsaiahAssim, Edison Carlose jogador de imagem Carlos Bello. Cedeño é a melhor perspectiva classificada da cidade dominicana de San Pedro de Macor, conhecida como ponto de acesso para o desenvolvimento do talento dos Campocorts. Nova York assinou Robinson Canó De lá em 2001, quando eu tinha apenas 18 anos.