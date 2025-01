Osaka dimostra quanta strada ha fatto con due coraggiose vittorie agli Australian Open

La gioia – e il sollievo – di Naomi Osaka non potevano essere nascosti mercoledì.

Dopo aver perso il primo set in modo spettacolare contro la ventesima testa di serie Karolina Muchova, Osaka è tornata per ottenere la sua più grande vittoria da quando è tornata dal congedo di maternità più di un anno fa.

Al suo terzo match point davanti a un pubblico appassionato alla Kia Arena, l’Osaka ha ottenuto un’improbabile vittoria per 1-6, 6-1, 6-3 e ha raggiunto il primo sedicesimo turno in un major in tre anni. Saltava su e giù, agitava le braccia e sorrideva. E poi si mise la mano sul cuore e chiuse gli occhi.

Per la quattro volte campionessa major, di cui due agli Australian Open, non è stata solo la vittoria o il biglietto per il terzo turno a emozionarla così tanto, ma è stato il modo in cui lo ha fatto e contro chi ha giocato. In entrambe le sue partite a Melbourne, incluso uno scontro al primo turno con l’ex numero quattro del mondo Caroline Garcia, Osaka ha avuto bisogno di tre set per sconfiggere avversari forti che l’hanno battuta agli Slam del 2024.

Le vittorie sono un segno di quanta strada ha fatto dal suo ritorno e un promemoria di quanto può essere brava.

“Questo significa molto”, ha detto Osaka alla folla durante un’intervista in tribunale. “(Muchova è) un’avversaria incredibilmente dura per me. Mi ha schiacciato agli US Open mentre indossavo il mio miglior outfit di sempre. Ero così deluso. Ero così arrabbiato.

“Sono contento di aver ottenuto la mia vendetta. Non è male, la rivincita è competitiva. Lei è una delle avversarie più dure”.

È stato un viaggio sulle montagne russe per Osaka sin dal suo ritorno, anche nelle prime tre settimane della stagione 2025.

Quando Osaka annunciò la sua gravidanza prima degli Australian Open del 2023, alcuni si chiesero se sarebbe mai tornata al tennis competitivo. È stata onesta riguardo ai suoi problemi di salute mentale e ha parlato apertamente del prezzo schiacciante che la fama e il successo hanno avuto su di lei. Aveva già preso diverse pause dallo sport e il suo futuro sembrava essere molto incerto.

Ma durante il suo tempo lontano, Osaka ha insistito sul fatto che sarebbe tornata – apparendo agli US Open del 2023 come spettatrice e pubblicando video di allenamenti in autunno – e ha fatto bene. Nonostante abbia mostrato sprazzi della sua precedente forma in campionato, la sua stagione di ritorno nel 2024 è stata impegnativa. Ha perso al primo turno degli Australian Open contro Garcia e non ha mai superato il secondo turno in un major. Quest’anno ha raggiunto solo due quarti di finale nel circuito WTA.

Ma quest’anno è già più promettente. Dopo essersi separato dall’allenatore Wim Fissette a settembre, Osaka ha iniziato a lavorare con Patrick Mouratoglou, l’ex allenatore di lunga data della leggendaria stella del tennis Serena Williams. Dopo un blocco di allenamenti fuori stagione a Los Angeles, l’Osaka ha iniziato il nuovo anno ad Auckland raggiungendo la sua prima finale in quasi tre anni.

Ma dopo aver vinto in modo convincente il primo set su Clara Tauson durante la partita per il titolo, ha dovuto ritirarsi per un infortunio addominale. Le lacrime scorrevano e il suo status agli Australian Open fu immediatamente messo in dubbio.

Nonostante una risonanza magnetica subito dopo che “non fosse fantastica”, Osaka voleva provare a giocare. Con più di una settimana per riprendersi prima dell’inizio degli Australian Open, ha mostrato pochi segni esteriori di disagio nella prima partita del suo tour di ritorno contro Garcia, ottenendo alla fine una vittoria per 6-3, 3-6, 6-3.

Osaka ha vinto quattro tornei importanti, il più recente degli Australian Open del 2021. TPN/Getty Images

Ha avuto momenti difficili anche fuori dal campo. La settimana scorsa ha annunciato pubblicamente la separazione dal suo compagno Cordae, rapper e padre di sua figlia, e ha recentemente rivelato quanto gli incendi siano arrivati ​​vicini alla sua casa di Los Angeles.

“Stavo guardando la mappa degli incendi e l’incendio è a tre isolati da casa mia”, ha detto Osaka dopo la vittoria al primo turno. “Così ho chiesto a qualcuno di prendere il certificato di nascita di mia figlia e tutto il resto perché non sapevo cosa sarebbe successo se fosse bruciato.

Mercoledì, nel primo set contro la Muchová, sembrava che tutto le stesse tornando in mente. Semplicemente non aveva risposte per la stravagante abilità atletica e la versatilità di Mucha. L’Osaka era sotto 5-0 in soli 20 minuti e il set è finito più di 10 minuti dopo. Nonostante il punteggio irregolare, l’Osaka ha detto di aver fatto di tutto per rimanere mentalmente in partita.

“Non ero davvero preparato per questo, ma volevo solo essere consapevole e cercare di non essere così negativo nei confronti di me stesso”, ha detto Osaka ai giornalisti in seguito, indossando un berretto dei Dodgers e una maglia dei Lakers. “Penso che il punteggio nel primo set sia stato molto drammatico per me, ma c’erano punti chiave che forse avrei potuto vincere qui o là, quindi ho continuato a cercare di dirmelo e sì, prova a vivere nel passato .”

La sua strategia ha funzionato. Nel secondo set è stata Muchová a cercare di capire il gioco dell’Osaka ed è stata sopraffatta dalla potenza dell’Osaka.

Nella sua prima stagione, la fiducia che un tempo era il marchio di fabbrica di Osaka è sembrata traballante a volte, spesso in difficoltà nei momenti più importanti della partita, come ha fatto durante lo scontro di successo con Igo Swiatek agli Open di Francia del 2024. Ma non c’erano segni di dubbio Mercoledì. Mentre Muchova ha alzato il suo livello nel set decisivo, Osaka l’ha superata nel quinto game e da quel momento in poi ha avuto saldamente il controllo.

“Ho creduto in me stesso per tutto il tempo”, ha detto Osaka in seguito.

Ha aggiunto che non era preoccupata che il suo gioco “sfuggisse” e ha attribuito alla sua corsa ad Auckland il merito di averla preparata mentalmente e fisicamente.

Osaka, 27 anni, affronterà ora un’altra dura prova venerdì contro Belinda Bencic, medaglia d’oro olimpica del 2020 ed ex semifinalista degli US Open, tornata dal parto all’inizio di questo mese. Bencic, che ha un record di 3-2 negli scontri diretti contro l’Osaka, ha detto che i risultati precedenti sono in qualche modo irrilevanti in questa fase, ma ha detto che non vede l’ora di una “partita divertente” ed è entusiasta dell’opportunità.

Osaka ha detto che Bencic era una “giocatrice incredibilmente dura” e non si è concentrata sul suo status di madre condivisa in preparazione alla partita.

“Probabilmente aggiunge più cose per te”, ha detto ai giornalisti. “Non necessariamente per me… Quando vai su un campo da tennis, pensi a te stesso come a un tennista.

Se l’Osaka dovesse vincere, si creerebbe potenzialmente uno scontro al quarto turno contro la terza testa di serie e vincitrice degli US Open 2023 Coco Gauff.

Mercoledì sera Osaka non pensava a Gauff o a nessun altro. In effetti, ha detto che riusciva a malapena a pensare a Bencic dopo una partita così estenuante. Non si è soffermata troppo sul raggiungimento del terzo turno per la prima volta dal 2022, ma ha ammesso che quello era un obiettivo per l’inizio della stagione, oltre a battere un seme. Ora ha detto che vuole solo continuare a giocare e che farà tutto il necessario per vincere.

“In un certo senso ho fatto i conti con questo, se mi porti via da questo campo, mi porterai via in ambulanza”, ha detto Osaka con un sorriso al termine della sua conferenza stampa. “Ovviamente ho vinto la mia partita oggi. Sto bene, sto servendo bene. Quindi sì, sono un po’ emozionato per questo.”