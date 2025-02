Osasuna vs previsão do Real Madrid, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Os hosts estão prontos para colidir com os topers de mesa.

Osasuna estão prontos para organizar o Real Madrid no dia 24 da temporada Laliga 2024-25. Os anfitriões estão no nono lugar na tabela da liga espanhola, vencendo sete de seus 23 jogos da liga. Os brancos estão no topo e conseguiram fazê -lo depois de obter 15 vitórias no mesmo número de partidas.

Osasuna enfrentou Mallorca em sua reunião anterior da liga. Eles acabaram garantindo apenas um ponto fora de casa. Osasuna marcaram um empate tardio que os ajudou a garantir um sorteio.

Agora eles organizarão os defensores da Laliga e também os atuais toppers da tabela. Será um concurso difícil para eles.

O Real Madrid não conseguiu selar três pontos em nenhum dos dois últimos acessórios da Laliga. O Madri Derby terminou em um empate em 1 x 1 que apenas os ajudou a garantir um único ponto. Eles exigem três pontos para permanecer em primeiro lugar.

Os homens de Carlo Ancelotti não podem se dar ao luxo de cair aqui. Os brancos conquistaram uma vitória em sua reunião da UCL contra o Manchester City depois que Jude Bellingham marcou outro gol de última hora.

Começo:

Localização: Pamplona, ​​Espanha

Estádio: El Sadar Stadium

Data: sábado, 15 de fevereiro

Horário de início: 20:45 IS / 15:15 GMT / 10:15 ET / 07:15 PT

Árbitro: Não decidido

VAR: em uso

Forma:

Osasuna: DDWLD

Real Madrid: wlwdw

Jogadores para olhar

Antes de Budimir (Osasuna)

Os principais gols para osasuna na Laliga 2024-25, contra Budimir, desempenharão um papel importante para os anfitriões em seu próximo confronto da liga contra o Real Madrid. O atacante croata está tendo uma temporada decente e certamente começará para Ossuna, já que eles estão se preparando para enfrentar os brancos.

Kylian Mbappe (Real Madrid)

O francês é o maior goleador dos brancos da Laliga nesta temporada. Kylian Mbappe está na corrida de bota de ouro com Robert Lewandowski em Barcelona. Mbappe também marcou um gol crucial para o Real Madrid em seu confronto da Liga dos Campeões contra Man City.

Ele desempenhará um papel crucial para os brancos na frente do ataque mais uma vez. O jogador é muito capaz de encontrar espaços em defesa do oponente.

Coincidência

O Real Madrid não perdeu nenhum dos seus últimos nove jogos fora de casa contra ostasuna em Laliga.

Osasuna não conseguiu garantir uma vitória contra o Real Madrid em nenhuma de suas últimas 19 reuniões da Laliga.

Osasuna empatou sete de seus últimos 10 jogos na liga espanhola.

Osasun vs Real Madrid: Conselhos de apostas e probabilidades

Real Madrid para ganhar @8/13 William Hill

Objetivos maiores que 3,5 @31/20 Betvictor

Kylian Mbappe para escrever @20/11 PredUp

Lesões e notícias do equipamento

Os anfitriões do Osasuna têm todos os seus jogadores prontos e ajustados para a próxima partida da liga.

O Real Madrid estará sem os serviços de Daniel Carvajal, Eder Militao, Antonio Rudiger, David Alaba e Lucas Vázquez porque estão feridos.

Cabeçalho

Total de correspondências: 46

Ossununa tem 5

O Real Madrid ganhou: 31

Desenhos: 10

Alinhamentos previstos

Osasuna prevê o alinhamento (4-1-4-1)

Herrera (GK); Areo, Boyomo, Catena, Cruz; Lucas Torro; Garcia, Moncayola, Oroz, Zaragoza; Budimir

O Real Madrid previu o alinhamento previsto (4-2-3-1)

Courtois (GK); Camavinga, Tchouameni, Asencio, García; Valverde, Modric; Rodrygo, Bellingham, Vini JR; Mbappe

Previsão de coincidências

É provável que o Real Madrid garanta três pontos no Osasuna em sua próxima batalha da liga espanhola.

Previsão: Osasuna 1-3 Real Madrid

Detalhes da transmissão

Índia: GXR World

Reino Unido: Premier Sports e ITV

EUA: ESPN+

Nigéria: Supersport

