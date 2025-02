O leste de Bengala cambaleia em 11º lugar na tabela ISL.

A leste de Oscar Bruzon, Bengala, espera ganhar as maneiras de vencer na Super League India (ISL) quando enfrentam Mohammedan que ostentam em um mini-Kolkata Derby no domingo (16 de fevereiro).

As esperanças dos playoffs da ISL da Brigada Vermelha e do ouro são extintas mais ou menos neste momento, mas eles ainda estão procurando terminar a campanha com uma nota alta.

Antes do jogo, Oscar Bruzon falou sobre sua situação e as prioridades atuais do leste de Bengala que eles desejam alcançar antes que a campanha da ISL termine. Ele disse: “Na verdade, temos muitas coisas para fazer. Uma coisa, quase impossível, é se qualificar para o Top 6, que foi nosso objetivo para o início da temporada. Temos que ser realistas, então chegar ao top 6 agora é muito, muito difícil. Saltando mais uma posição no ISL, estamos na 11ª posição e seis pontos atrás do Hyderabad FC.

“Também precisamos melhorar os objetivos médios e ter cinco jogos. Pelo menos tentamos pular a classificação, porque se não for a mesma, para que terminemos em oitavo, nono, décimo, décimo primeiro ou décimo segundo.

“Estamos na posição 12 há um mês e meio e, se ela analisar nossos últimos 15 jogos, eu veria que nossa posição média não é tão ruim. Estávamos no grupo de equipes lutando pelos playoffs nos últimos 15 jogos, agora temos que esperar o que precisamos fazer no final da temporada. Ninguém em Bengala Oriental está feliz com nossa posição no ISL e, esperançosamente, finalmente na próxima temporada, podemos ser um verdadeiro candidato a lutar por troféus, pois é isso que o clube merece ”, acrescentou.

Sobre lesões e falta de poder de fogo em estrangeiros

A bengala oriental lutou com muitos ferimentos nesta temporada, especialmente com seus jogadores estrangeiros que sofrem constantemente problemas, com Madih Talal e Hijazi Maher sofrendo ferimentos na temporada.

Quando perguntado se ele sente que a falta de poder de fogo de estrangeiros impactou seriamente sua equipe nesta temporada, Bruzon explicou: “Em termos iguais com nossos rivais, isso não poderia estar na situação em que é neste momento. Infelizmente, estamos sofrendo muitas lesões e alguns jogadores podem ser inconsistentes. Mas eu sou o guerreiro dos jogadores. Estamos exigindo muito mais deles, mas você pode dizer aos jogos que jogamos com quatro estrangeiros, você pode contar quantos estrangeiros temos no banco, você pode contar quantas vezes substituímos um estrangeiro por outro.

“Temos recursos limitados. O ponto é que é muito crítico. Existem muitos fatores que fazem da nossa temporada um pesadelo, mas precisamos aprender com isso. Precisamos empurrar e acordar amanhã pensando como podemos voltar dessa situação. Estou otimista, acho que essa equipe pode clicar, mas a realidade é que estamos sempre jogando desativados. Quando jogamos contra rivais, estamos à frente em vários ferimentos, falta de estrangeiros, cartas ”, ele terminou.

