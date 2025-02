Oscar Bruzon defende a exposição de Dimitrios Diamantakos e os louvores dos resultados do Bottom em Solid Draw contra a cidade de Mumbai

O leste de Bengala fica no décimo lugar na mesa ISL.

O leste de Oscar Bruzon, o leste de Bengala, desenvolveu um empate em 0 a 0 contra Mumbai em seu choque da Super Liga da Índia (ISL) na arena de futebol de Mumbai na sexta-feira (31 de janeiro). Nenhuma das partes conseguiu obter uma no outro para marcar o vencedor decisivo no jogo, e ambas as equipes tiveram que dividir os pontos após um jogo cheio de eventos.

Embora Dimitrios Diamantakos tenha tido ótimas oportunidades para marcar para a Brigada Red & Gold, Oscar Bruzon se recusou a culpar seus fracassos por sua equipe por não vencer o jogo. Após o resultado, ele disse: “Ele atingiu a posição. Eu estava muito perto de marcar hoje. Às vezes, os atacantes estão passando por anotações, sem anotações, Dimi é um hoje.

“Ele veio publicar hoje e não pôde se tornar. Ele tinha um bom suprimento, com Richard Celis à esquerda, PV Vishnu à direita e até David Lalhlansanga no centro, Mahesh Singh analisou todos os nossos ataques. Dimi é um jogador em dinheiro, ele tem que estar lá para mudar a linha e obter uma boa linha de gols ”, acrescentou.

Embora Bengala Oriental não conseguisse marcar um gol no jogo, Bruzon ficou impressionado com o robusto que seu time estava defensivamente. Falando sobre a resistência defensiva de sua equipe, o gaffer declarou: “Sentimos hoje três estrangeiros e não estávamos em nossos pontos fortes completos, estávamos passando por um momento muito difícil. O único ponto que temos é que hoje a profundidade de nossa equipe é que Mumbai teve poucas oportunidades de vencer o jogo e hoje tivemos limitações para mudar o jogo no segundo tempo.

“Hoje, jogamos uma das melhores metade da temporada, mas não conseguimos obter os gols para economizar e ser sólidos para o segundo tempo. O positivo é que estamos sendo mais compactos e seguros para a defensiva, e a folha limpa de hoje com a força de ataque de Mumbai é importante para nós ”, ele terminou.

