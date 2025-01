Oscar Bruzón destaca os ‘alvos principais’ de East Bengal antes do confronto do Mumbai City FC na ISL

Óscar Bruzón também elogiou o esforço do seu jogador antes do jogo.

O Bengala Oriental de Oscar Bruzon está determinado a começar 2025 em grande estilo quando receber o instável time do Mumbai City FC no confronto da Super League Indiana (ISL) na segunda-feira (6 de janeiro). A Brigada Vermelha e Dourada pode chegar mais perto de uma vaga nos seis primeiros playoffs com uma vitória sobre os Islanders.

Antes deste confronto, Oscar Bruzón insistiu que o principal objetivo da sua equipe é terminar entre os seis primeiros no final da fase do campeonato e chegar pela primeira vez aos playoffs do ISL. Oscar Bruzón explicou: “O objetivo deste clube é estar entre os seis primeiros, não tenho medo de anunciar. Se não conseguirmos isso, o clube avaliará os motivos. Neste momento vamos jogo a jogo e ponta a ponta para chegar às últimas fases da temporada e ter a possibilidade de ficar entre os seis primeiros.

“Se continuarmos pensando no top 6, isso cria uma pressão adicional. Não é que não estar entre os seis primeiros nesta temporada seja um fracasso, porque nos reagrupamos depois de um péssimo início de temporada. Para nós é importante pensar em fazer do lar uma força e a nossa vida não se resume apenas a estar entre os seis primeiros. Esperamos que consigamos, mas se não conseguirmos, queremos ter orgulho de usar este distintivo e garantir que 2025 seja o ano de transição para que Bengala Oriental esteja na melhor posição na ISL”, acrescentou Oscar Bruzón.

Oscar Bruzon elogia a cidade de Mumbai

O antigo treinador do Mumbai FC tem grande respeito pela qualidade do Mumbai City FC, apesar de este ter entrado em jogo depois de uma goleada por 3-0 sobre o NorthEast United. Detalhando os pontos fortes dos Islanders, afirmou: “O Mumbai City está entre os melhores times da liga. Apresenta um estilo de jogo particular, o 4-3-3, tentando criar espaços e dominar o adversário.

“Eles têm alas com velocidade e bons meio-campistas. Não está aproveitando as oportunidades que se espera de uma equipe tão poderosa, mas virá com as dores da última derrota que sofreu. Será um jogo difícil, mas sabemos dos seus pontos fortes e tentaremos neutralizá-los e aproveitar as oportunidades.

“Estamos tendo problemas com o time de transição, que é muito rápido nos ataques e joga de forma mais verticalizada. Acho que eles têm um estilo de jogo que combina muito bem com o que estamos fazendo. Somos uma unidade consistente nas zonas centrais, podemos utilizar um bloco central e queremos partilhar a posse de jogo”, concluiu.

