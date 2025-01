Oscar Bruzon explica como a Bengala Oriental planeja lidar com problemas de lesão diante do confronto de Mumbai FC

A bengala oriental não terá membros importantes quando enfrentarem o Mumbai City FC.

O leste de Oscar Bruzon, Bengala, procura obter sua segunda vitória consecutiva na Super Liga Indiana (ISL) quando eles viajam para enfrentar a cidade de Mumbai na Arena de Futebol de Mumbai na sexta -feira (31 de janeiro). Ao chegar a uma vitória inspirada no Kerala Blasters, a Brigada Vermelha e Ouro precisa de mais três pontos para manter qualquer esperança de um playoff.

No entanto, o lado de Calcutá está lidando com uma crise complicada de lesões com os defensores Anwar Ali e Hijazi Maher descartados por isso.

Falando sobre como o jogo está se aproximando da situação da lesão, Oscar Bruzon explicou: “Eu tenho que ser estratégico e tenho que ajustar os pontos fortes e fracos de nossos rivais e também as capacidades e recursos que temos toda semana, que são diferentes de na semana passada na semana passada. Eu gosto de tocar um ou dois sistemas na temporada. Já jogamos com quatro formações diferentes, que é nossa flexibilidade estratégica. Eu tento experimentar e pensar em como podemos cobrir todos os problemas que estamos tendo.

“Podemos não ter quatro defensores no campo contra a cidade de Mumbai, precisamos fazer ajustes. Hijazi Maher não estará lá e Mohamad Rakip também não estará lá. Poderíamos jogar um jogador ofensivo como um lado direito e cobri -lo com outro jogador no centro do campo e um jogador com mais responsabilidades defensivas.

“Gosto de ter um bom equilíbrio na equipe, sempre tentando jogar bastante simétrico. Precisamos ser eficazes em peças estabelecidas e não penalizar outros jogadores. São dores de cabeça que temos durante a temporada. O que estamos fazendo é muito bom, encontrar o jogo de soluções após o jogo e o time não é nada ruim ”, disse ele também.

Sobre problemas de metas e taxa de conversão

Oscar Bruzon foi perguntado se ele está priorizando para garantir que sua equipe conceda menos objetivos ou trabalhe mais para resolver seu problema de conversão de objetivos nesta partida. Oscar Bruzon revelou: “Se você vê a classificação, estamos no 11º lugar. Mas se você considerar os últimos 10 jogos ISL, acho que somos o quarto nesta situação. Algo é bom. Você pode vê -lo no número 11 ou na quarta equipe na tabela ISL Forms nos últimos 10 jogos. Nós competimos fortemente contra três dos melhores clubes da ISL.

“Criar oportunidades e jogar um jogo pode obter resultados perfeitamente contra qualquer um dos melhores clubes. Tentamos nos concentrar nas coisas positivas que vemos. Se vemos nos aspectos negativos, como lesões ou perdas, é quando vamos começar a ser uma vítima.

“Se virmos em nossa reputação, a vontade, a fome e a história dos retornos do nosso clube, se tivermos essa referência, poderíamos terminar a temporada da melhor maneira possível”, terminou.

