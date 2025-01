Oscar Bruzon reflete sobre a forma de Dimitrios Diamantakos e as 6 principais esperanças do ISL de East Bengal antes do confronto com Kerala Blasters

East Bengal está atualmente em 11º lugar na tabela ISL.

O East Bengal de Oscar Bruzon estará desesperado para voltar às vitórias quando receber o Kerala Blasters na Indian Super League (ISL) no Salt Lake Stadium, em Calcutá, na sexta-feira (24 de janeiro).

As Brigadas Vermelha e Dourada estão em uma seqüência de quatro jogos sem vitórias e isso os fez cair 10 pontos atrás do Odisha FC, sexto colocado. Apesar disso, Óscar Bruzón continua cautelosamente optimista de que a sua equipa pode voltar a lutar por uma vaga nos playoffs, como afirmou: “Se conseguirmos vencer três jogos consecutivos, sentimos que podemos fazê-lo. Não podemos jogar a toalha. Se pudéssemos ter somado quatro ou cinco pontos nos últimos três jogos, estaríamos falando do jogo contra o Kerala Blasters como uma final para saltar para a sexta posição.

“O nosso sonho continua vivo, faltam oito jogos e ainda sentimos que o nosso principal objetivo é conquistar três vitórias consecutivas, algo que não fizemos antes. É ter mentalidade e buscar três bons resultados antes de buscar uma vaga entre os seis primeiros”, acrescentou.

Sobre a forma preocupante de Dimitro Diamantakos

Dimitrios Diamantakos frustrou alguns torcedores com suas atuações decepcionantes, não tendo marcado nenhum gol nos últimos quatro jogos. Ao falar da sua responsabilidade goleadora e do estilo ofensivo geral da equipa, Bruzón explicou: “Acho que há momentos no jogo em que praticamos um futebol muito bom, tentamos ser a equipa dominante quando o mais fácil é quando estamos por baixo. . da mesa é defender-se e minimizar riscos. Acredito na capacidade da minha equipe de atingir todo o seu potencial. Se você assistir à última partida, verá entre sete e oito jogadores de ataque no total.

“Tivemos muitas oportunidades, jogadores como PV Vishnu e Richard Celis tiveram grandes oportunidades. A realidade é que estamos prestes a clicar, estamos prestes a nos conectar. Em tudo que venho trabalhando, tive 4 ou 5 jogadores que conseguiam marcar gols com facilidade (no Bashundhara Kings). Quero vários artilheiros em Bengala Oriental, não quero colocar todo o peso sobre um jogador. Se jogarmos com jogadores ofensivos é para distribuir a responsabilidade da conversão.

“Nossos xG (gols esperados) são muitos. Estamos trabalhando nisso, aproveitando melhores chances e marcando gols, e precisamos ter certeza de que não precisamos de 20 a 25 chances para marcar um gol. Estamos dominando, fazendo muitas coisas boas, mas temos que admitir que não somos melhores que nossos adversários em nenhuma das áreas. O futebol é decidido nas caixas.

“Se eu não estivesse feliz com o desempenho do Dimantakos, eu o teria mandado para fora de campo. Preciso dar-lhe confiança. Os atacantes são jogadores de ciclismo. É claro que quando não marca, podemos dizer que não está jogando bem, mas quando começar a marcar estará no limite. Vi que o olhar dele está cheio de confiança e determinação, sinto que ele vai fazer um bom jogo, marcar e amanhã parar de falar dele”, finalizou.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.