Oscar … McCracken Dia, ‘De la Lawyer’ à noite

Oscar McCracken venceu suas duas primeiras lutas profissionais como boxeador em pontos (BBC Sport)

Ele foi nomeado após a lenda do Oscar de La Hoya Boxing, seu tio Rob é um ex -campeão britânico e o padre Spencer também era um boxeador profissional.

Portanto, não é de surpreender que Oscar McCracken termine um dia no ringue.

A única surpresa é que, além de estar bem nas regras de boxe originalmente estabelecidas pelo marquês de Queensberry, também opera sob as leis da Terra como membro da fraternidade legal.

O ex -aluno da Universidade de Worcester, que só teve sua primeira luta em maio passado, está programado para se qualificar como advogado em 2026.

Quando ele entra na tela, ele passa pelo apelido de ‘Oscar de la Lawyer’.

Até agora, McCracken tem um recorde de 100% de duas lutas, duas vitórias, ambas no Aeroporto Holiday do Aeroporto de Birmingham, nas duas competições de rodada, ambos em pontos em dois anos de York, primeiro contra Sam Kirk em maio, depois Paul Scaife em agosto.

Ele tinha mais de 250 fãs da luta lá, a maioria deles seguidores da cidade de Birmingham, para apoiá -lo sempre.

O boxeador de Burmingham lutará novamente no Holiday Inn na sexta -feira, um dos cinco combates programados, embora, nesta fase de sua carreira incipiente, não seja incomum que o nome de seu oponente ainda não saiba.

“Eu sou um dos únicos lutadores do país que não saberão com quem eles lutam até que a noite apareça”, disse ele.

O tio Rob de Oscar McCracken foi o campeão britânico de super flutuantes e lutou pelo meio europeu e títulos do WBC antes de se tornar um treinador de sucesso (meio pago)

‘Está no sangue’

Ele também sabe que usar o nome McCracken significa que às vezes pode ser difícil encontrar potenciais oponentes, dada a reputação da família local dentro e fora do ringue.

“Somos uma grande família de brigas”, disse Hereford & Worcester à BBC. “Está no sangue. Treinamos campeões mundiais, lutamos por títulos mundiais, quero continuar com o legado de McCracken”.

Seu pai, Spencer McCracken Sr, tornou -se treinador após sua própria carreira no boxe, enquanto o ex -campeão do Super -Super -Mundo Britânico Rob McCracken treinou a equipe olímpica britânica, bem como Carl Froch e Anthony Joshua.

Seu pai e seu irmão Spencer Jnr agora dirigem a academia McCracken, onde ele treina, perto do bairro de jóias de Birmingham.

Mas Oscar, que vive em Shirley, e cujo parceiro é uma enfermeira de pesquisa, tem boxe como um plano de backup. Ele deixou a Universidade de Worcester com um diploma de honra de primeira classe antes de tomar seu domínio e negócios.

E, depois de ter entrado em um contrato de treinamento de dois anos com a principal assinatura legal de Birmingham que agora o patrocina, ele emergirá como um advogado totalmente qualificado.

Então, se você chegar tão longe, a grande questão virá. O anel? Ou o tribunal? E, como são as coisas, é uma decisão dividida.

Mais boxe da BBC