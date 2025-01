Otto coordinatori che potrebbero migliorare il loro numero di allenatori nei playoff

È un periodo di confusione annuale per le franchigie della NFL alla ricerca di un nuovo allenatore: i migliori candidati sono spesso coordinatori di squadre che avanzano fino ai playoff, quindi le squadre che assumono sono disposte ad aspettare qualche settimana in più per ottenere il loro posto?

Probabilmente sarà così anche quest’anno, con sei head coach – Bears, Saints, Raiders, Jaguars, Jets e Patriots – e forse uno o due in più prima che tutto si risolva. Quindi, all’inizio dei playoff, offriamo otto coordinatori i cui postseason, buoni o cattivi, influenzeranno la loro capacità di fare il passo successivo e offrire una posizione di capo allenatore.

BEN JOHNSON, Leoni OC, 38 anni

È senza dubbio l’anello di ottone del gruppo, essendo stato ambito per un lavoro nella NFL nelle ultime due stagioni e mostrando una rara pazienza mentre attende la giusta apertura. Ciò potrebbe significare restare nella NFC North con i Bears? Con un quarterback affermato come Trevor Lawrence a Jacksonville o un giovane promettente come Drake Maye nel New England? I Lions sono stati il ​​miglior attacco della NFL quest’anno e, in una certa misura, Detroit potrebbe essere fuori dal ghiaccio dopo la grata del ghiaccio e avere ancora più offerte tra cui scegliere. Ma con ogni vittoria e ogni offesa esplosiva mostrata su un’enorme piattaforma, Johnson esorta le squadre della NFL ad aspettarlo – o strizzare l’occhio, firmare un accordo in disparte e stare zitto – e fare il passo più atteso. per questo periodo di paga.

MIGLIORE: Orsi

AARON GLENN, Leoni DC, 52

L’impressionante vittoria di domenica sui Vikings per il seme numero 1 della NFC ha dato a Detroit e Glenn una settimana libera dai playoff, consolidando il suo status di forse il difensore più ricercato. Diverse squadre hanno già richiesto il permesso di intervistarlo virtualmente durante la settimana del bye, e lui ha forti legami con quelle squadre, avendo giocato per i Jets e i Saints e anche allenato a New Orleans. Glenn sta lavorando con una difesa di Detroit devastata dagli infortuni, ma una buona prestazione nei playoff aiuterebbe la sua posizione in quelle partite di apertura.

MIGLIORE: Santi

LIAM COEN Bucs OC, 39

Coen è probabilmente l’ascesa più rapida di questo gruppo. Un anno fa era il coordinatore offensivo del Kentucky, ma prima ha lavorato con Sean McVay come assistente con i Rams. Il suo primo anno a Tampa è stato notevole, con il gioco di corsa che è passato dal 32esimo posto in campionato la scorsa stagione al quarto in yard per partita, e miglioramenti ancora maggiori grazie a Baker Mayfield, che ha lanciato 41 passaggi di touchdown. Il predecessore di Coen, Dave Canales, è passato da una stagione a Tampa per diventare capo allenatore dei Panthers l’anno scorso e ha fatto progressi nel suo primo anno, quindi questo potrebbe essere considerato un trampolino di lancio, soprattutto se i Bucs riescono a vincere una o due partite di playoff . Se manterranno la testa di serie, affronteranno tre squadre battibili nella stagione regolare – Washington, Filadelfia e Detroit – per raggiungere il Super Bowl.

MIGLIORE ADATTA: Ritorno con Bucs

TODD ​​MONKEN, Corvi OC, 58

Baltimora ha un potenziale MVP ripetuto in Lamar Jackson, e questo è il secondo anno che Monken lavora con lui. In questa stagione, Monken ha aggiunto equilibrio al gioco dei passaggi con il miglior attacco veloce della NFL. I Ravens hanno ospitato il Conference Championship l’anno scorso e hanno perso contro i Chiefs, ma se fossero stati loro a guadagnarsi un viaggio a New Orleans, Monken sarebbe stato il beneficiario finale come candidato allenatore. È stato l’allenatore capo della Southern Miss, ha vinto i campionati nazionali universitari come coordinatore in Georgia e ora ha continui successi con i Ravens.

MIGLIORE: Giaguari

Bills o Ravens: chi è la vera minaccia per i Chiefs nella AFC?

BRIAN FLORES, i vichinghi DC, 43

Flores è stato capo allenatore in passato ed era 24-25 con i Dolphins nel 2019-21, quindi ha più esperienza della maggior parte degli assistenti che giocano con lui. La difesa del Minnesota è stata eccezionale, pari al comando della NFL nelle partite di playoff e aiutando i Vikings a raggiungere un record di 14-3, il migliore di tutti i tempi come wild card. Sono favoriti quando affronteranno i Rams questo fine settimana, e una buona prestazione contro l’attacco con il punteggio più basso tra le 14 squadre dei playoff aiuterebbe a rafforzare la sua posizione. Flores ha una causa in corso contro la NFL per presunti pregiudizi nel licenziamento dei Dolphins, ed è difficile sapere se ciò potrebbe influenzare la sua candidatura a tornare nei ranghi di capo allenatore.

MIGLIOR ADATTA: Jet

VANCE JOSEPH, Broncos DC, 52

Come Flores, Joseph è stato capo allenatore in passato, e non è andata necessariamente bene, con i Broncos che sono andati 11-21 nel 2017-18. È tornato a Denver e ha avuto una stagione stellare riportando i Broncos ai playoff: terzo in difesa, settimo in difesa totale, che è ciò di cui hai bisogno con un trequartista nella postseason. Joseph è già stato collegato a una serie di lavori, ma se i Broncos possono andare a Buffalo e tenere sotto controllo e in anticipo l’attacco dei Bills – sì, è un grosso problema – sarà uno dei contributori più pubblicizzati la prossima settimana .

MIGLIORE ADATTA: Di nuovo sui Broncos

MATTI grande, Capi OC, 46

È buffo che tra tutte le squadre di successo in questa stagione, quella i cui assistenti non suscitano molto interesse siano i Chiefs, che sono 15-2 e cercano il terzo titolo consecutivo. A differenza del coordinatore difensivo Steve Spagnuolo, Nagy non era poi così male come capo allenatore: 34-31 in quattro anni a Chicago, con due presenze nei playoff. L’albero degli allenatori di Andy Reid non ha prodotto molti allenatori di successo, ma se Kansas City puntasse al terzo campionato, le squadre vorranno rivolgersi ai migliori assistenti di Reid per trovare la stessa cultura e l’ambiente vincente per la loro franchigia.

MIGLIORE ADATTAMENTO: Raider

Perché è ridicolo che i Chiefs non siano i favoriti del Super Bowl

KLIFF KINGSBURY, comandanti OC, 45

Ricordi tutti i discorsi su “Kliff Cliff” quando Washington perse tre di fila alla fine di novembre? I Commanders sono tornati con cinque vittorie consecutive, segnando 30 punti in una partita con un quarterback esordiente. Se Jayden Daniels riesce a tenere il passo nei playoff, un’altra squadra con un giovane QB potrebbe guardare a Kingsbury e vedere un’opportunità. E non temere, Kingsbury ha lavorato direttamente con Caleb Williams alla USC nel 2023. Il Washington OC sembra essere dall’esterno a guardare in questo momento, ma se i Commanders riescono a ottenere due vittorie nei playoff, l’ex capo allenatore dei Cardinals farà un colloquio per tornare a guidare la squadra.

MIGLIOR FIT: Indietro con comandi

Prima di unirsi a FOX Sports come reporter e editorialista della NFL, Henry McKenna ha trascorso sette anni con i Patriots presso USA TODAY Sports Media Group e Boston Globe Media. Seguitelo su Twitter all’indirizzo @henrycmckenna .

