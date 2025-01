Outro passe ridículo para touchdown de Lamar Jackson gera gritos de MVP em Baltimore

O quarterback do Baltimore Ravens, Lamar Jackson, teve um início rápido contra o Steelers. (Foto AP / Nick Wass)

Lamar Jackson foi o melhor quarterback da NFL nesta temporada. Afinal, ele era um All-Pro do time principal.

O MVP da NFL vencerá? Talvez. Mas ele tem objetivos mais importantes de qualquer maneira.

Jackson faz mais jogadas de destaque do que qualquer um na NFL, e fez outra para dar aos Ravens uma vantagem de 21 a 0 no intervalo contra o Pittsburgh Steelers na noite de sábado. Faltando 11 segundos para o final do intervalo, Jackson evitou a pressão dos Steelers, ganhou tempo e encontrou Justice Hill para um touchdown de 5 jardas. Jackson teve 144 jardas de passe e 64 jardas de corrida no intervalo.

Jackson ficou no bolso por quase sete segundos antes de jogá-lo para Hill. A multidão o entreteve com gritos de MVP após aquela jogada.

O que mais os Steelers poderiam fazer senão balançar a cabeça? Às vezes é impossível defender Jackson.

“É o Lamar, cara”, disse o técnico do Steelers, Mike Tomlin, durante uma entrevista no intervalo do Amazon Prime Video. “Ele está fazendo jogadas.”

Jackson estabeleceu muitos recordes em sua jovem carreira e já tem dois MVPs, e a votação para um potencial terceiro MVP nesta temporada estará próxima. A única coisa que Jackson não tem é uma viagem ao Super Bowl. Ele começou esta temporada de playoffs com um primeiro tempo emocionante e um touchdown espetacular.