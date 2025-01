Owen Coyle critica árbitros após empate de 2 a 2 do Chennaiyin FC com o Mohammedan SC

O Mohammedan SC marcou o empate tardio, depois de o árbitro marcar um pênalti a seu favor.

Parecia que o Chennaiyin FC tinha os três pontos conquistados contra o Mohammedan SC na noite passada. Marina Machans venceu por 2 a 0 até os 90 minutos graças aos gols de Laldinpuia e Lukas Brambilla.

No entanto, a equipa da casa conseguiu uma recuperação tardia, cortesia de Manvir Singh. O jogador de 23 anos marcou o primeiro gol de Mohammedan aos 90 + 4 minutos, antes de ganhar um pênalti tardio que Lalremsanga Fanai converteu para valer um ponto para os Panteras Negras.

Devido ao empate, as esperanças do Chennaiyin FC de chegar aos playoffs da Indian Super League (ISL) 2024-25 sofreram um grande golpe. A oito jogos do fim, a equipa de Owen Coyle está em décimo lugar no campeonato e terá de fazer um roteiro de conto de fadas para ter hipóteses.

O que Owen Coyle disse sobre os árbitros após o jogo?

Após a partida, Owen Coyle não ficou particularmente satisfeito com a decisão do árbitro de marcar o segundo pênalti ao Mohammedan SC nos minutos finais. O treinador do Chennaiyin FC também criticou os erros cometidos pelos árbitros esta temporada.

Na apresentação pós-jogo, Owen Coyle disse: “Já estive em todo o mundo, nas maiores ligas. Vocês sabem que tem sido algo muito importante aqui, não da minha parte, mas da torcida. Estas são algumas das decisões tomadas pelos árbitros que decidem os jogos. “Isso deve ser removido.”

“Quanto antes tivermos o VAR, melhor, acredite. Porque pelo menos assim vamos conseguir coisas definitivas, impedimento, as linhas estão aí para não cometerem erros. Houve uma razão na 6ª temporada (a primeira temporada de Owen Coyle na Índia) para termos trazido árbitros estrangeiros e eles arbitraram muito, muito bem.”

O treinador do Chennaiyin FC concluiu a sua declaração dizendo: “Adoraria ver os árbitros indianos melhorarem, mas estamos a ver isso? Bem, essa é uma pergunta que todos deveriam se fazer.”

Owen Coyle suspenso para partida contra Mohun Bagan!

Para piorar a situação para o Chennaiyin FC, Owen Coyle será suspenso para o jogo contra o Mohun Bagan na próxima semana. O treinador recebeu o segundo cartão amarelo da temporada na partida contra o Mohammedan SC.

O diretor do CFC também não gostou disso. Ele disse que a ISL é a única liga do mundo que suspende um técnico por dois cartões amarelos. Em comparação, a Premier League inglesa só suspende um treinador após receber três cartões amarelos ou um cartão vermelho.

O pênalti tardio do Mohammedan SC foi a decisão certa?

PC Laldinpuia fez contato e derrubou Manvir Singh dentro da área, resultando em pênalti. No entanto, os replays mostram que Manvir pode estar ligeiramente impedido quando o passe foi passado para ele antes do incidente. Embora não tenha sido fácil para o árbitro capturá-lo, o VAR poderia ter declarado impedimento.

Chennaiyin FC enfrentou chamadas duvidosas de árbitros em partidas consecutivas

Chennaiyin também empatou em 2 a 2 com o Odisha FC na semana passada. No entanto, o primeiro gol do OFC na partida deveria ter sido marcado, já que Dorielton estava claramente impedido antes de colocar a bola na rede.

Erros de arbitragem semelhantes ocorreram em vários jogos do ISL que acabaram custando um dos pontos cruciais da equipe. Portanto, não foi apenas Marina Machans quem teve de suportar o peso. O VAR é a necessidade do momento para melhorar os padrões de arbitragem na ISL? Deixe-nos saber a sua opinião…

