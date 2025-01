Owen Coyle discute as aspirações do Chennaiyin FC antes da difícil jornada do ISL

O Chennaiyin FC, de Owen Coyle, enfrentará o Mohammedan SC, em Calcutá, na quarta-feira.

O Chennaiyin FC está passando por uma fase desafiadora na campanha da Superliga Indiana de 2024-25 e está ansioso para mudar sua sorte. Marina Machans venceu apenas uma das últimas 8 partidas do ISL e está lentamente saindo da disputa dos playoffs.

Parecia que a equipa de Owen Coyle tinha virado a página depois de vencer por 2-0 o Odisha FC na última quinta-feira. No entanto, a recuperação tardia dos Juggernauts partiu o coração dos torcedores do CFC, que perderam dois pontos cruciais no empate em 2 a 2.

Em seguida, o Chennaiyin FC viajará para Calcutá para enfrentar o time do Mohammedan SC, para o qual perdeu na Marina Arena. Enquanto lutam para marcar gols, os Panteras Negras venceram o Bengaluru FC por 1 a 0 no fim de semana e estarão mais confiantes contra o CFC na quarta-feira.

Owen Coyle dirigiu-se à imprensa antes do jogo contra o Mohammedan SC. Aqui está o que o treinador do Chennaiyin disse sobre o objetivo de sua equipe para o resto da temporada do ISL.

Owen Coyle sobre as aspirações do Chennaiyin FC

Os torcedores do Chennaiyin FC esperavam que o clube almejasse pelo menos terminar entre os quatro primeiros nesta temporada. Mas uma má fase fez com que as expectativas saíssem pela janela.

Falando sobre as aspirações do Chennaiyin FC a partir de agora, Owen Coyle disse: “Bem, a chave para nós é começar a ganhar jogos, e essa é a chave. Quero dizer, neste momento, você aceitaria estar entre os seis primeiros? Absolutamente. Mas há trabalho a fazer. Sabemos que deveríamos estar mais próximos ainda no jogo contra o Odisha FC, sabemos disso.”

“Mas o que acontece, e já passamos por isso antes, é que quando você começa a ficar sem jogos você tem que começar a ganhar vitórias e juntá-las e é isso que temos que fazer. Então está muito claro para nós. “Precisamos ser muito positivos, ir até Mohammedan, fazer um ótimo desempenho, tentar vencer o jogo e depois tentar construir isso a partir daí.”

Owen Coyle concluiu dizendo: “Então, sim, essa é a natureza do futebol. Mas sempre mostrámos que temos um carácter forte, temos uma mentalidade forte e sabemos ganhar jogos, principalmente no final da temporada.”

A difícil série de jogos do Chennaiyin FC se aproxima

Marina Machans está de costas contra a parede faltando apenas 9 jogos para o final desta temporada da ISL. Com a equipe atualmente em décimo, Owen Coyle e companhia precisam começar a vencer jogos e recuperar a consistência.

Depois da partida contra o Mohammedan SC, as coisas ficarão mais difíceis para os bicampeões do ISL. Chennaiyin enfrentará Mohun Bagan em casa antes de viajar para Goa para enfrentar os altíssimos Gaurs.

O CFC encerrará janeiro enfrentando seus rivais do sul, Kerala Blasters, em Chennai. A equipe de Owen Coyle estará, sem dúvida, em busca de vingança depois de ter sido derrotada na primeira mão.

